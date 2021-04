Nigeria: Kano Pillars - Ahmed Musa pose sa condition pour jouer à l'extérieur

Ahmed Musa prudent. Le capitaine des Super Eagles a donné une condition avant de pouvoir jouer les matchs à l'extérieur du stade Sani Abacha. Il souhaite se déplacer par voie aérienne à cause de la situation sécuritaire très tendue dans certaines villes du Nigeria.

Quelques jours après avoir promis se battre pour donner un titre à Kano Pillars, Ahmed Musa pose ses conditions. Selon le président du club Surajo Yahaya cité par Goal, l'ancien joueur de Leicester a proposé se déplacer par voie aérienne et non terrestre puisqu'il sera plus exposé aux éventuelles attaques. Une proposition acceptée par le dirigeant.

«Ahmed Musa est un acteur majeur et pour le moment, nous connaissons la situation économique du pays et les mauvaises routes dans certaines régions... Il va honorer tous nos matches à domicile et s'il y a un vol disponible dans l'état quand nous avons un match à l'extérieur, alors il va y assister. Il n'a pas dit qu'il allait être totalement indisponible pour nos matchs sur la route, mais il allait assister à ces matchs par avion, mais pour les matchs qui sont à proximité, comme un match à Katsina ou Bauchi, il est prêt à aller.Mais nous devons lui fournir de bonnes installations" a déclaré Yahaya au Punch.