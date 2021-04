Tchad: La Secrétaire générale de la Francophonie salue la mémoire de Idriss Déby

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a exprimé sa « grande tristesse » à l'annonce de la mort du Maréchal du Tchad, le Président Idriss Deby Itno ».

A travers un communiqué de presse, Mme Mushikiwabo, au nom de la Francophonie et en son nom propre, « adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et exprime toute sa solidarité envers le peuple tchadien ».

Louise Mushikiwabo salue la mémoire de « l'homme d'Etat pour son constant engagement en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent africain, et plus particulièrement dans la région du Sahel ».

Ainsi, elle en appelle à la « responsabilité du peuple tchadien et à toutes les forces vives de la nation pour la mise en œuvre d'une transition apaisée et consensuelle vers un retour progressif à l'ordre constitutionnel ».