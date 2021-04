Sénégal: Comité executif de la FSF - Les décisions fortes de l'instance fédérale

Le Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est réuni ce lundi, à son siège. A l'issue de cette réunion qui a tiré en longueur, plusieurs décisions ont été prises.

DEMARRAGE DU CHAMPIONNAT U17

"Le point important c'est la confirmation du démarrage du championnat U17 financé par FIFA Ford qui va regrouper 67 équipes sur toute l'étendue du territoire national. Ce sera piloté par la DTN (Direction Technique Nationale). On a aussi un projet de mettre en place une équipe féminine U17."

AFFILIATIONS ET DESAFFILIATIONS DES CLUBS

"Il existe une dizaine de dossiers. Si ces clubs là remplissent les critères, nous allons vers des élections et il a été retenu que ces affiliations ne pourront pas prendre effet pour le restant de la saison à venir. Elles prendront effet à compter de la saison à venir. C'est pour un peu protéger l'intégrité des élections et stabiliser le fichier électoral. C'est pour éviter les polémiques inutiles. Par contre, nous avons pu constater qu'il y a une demi-douzaine de clubs qui depuis deux ans n'ont pas compéti et sont donc dans une position d'inactivité. Comme il est de droit, ces clubs ont été désaffiliées et ne pourront pas participer aux activités fédérales."

SUBVENTION CLUBS

Me Senghor a également annoncé que les clubs seront subventionnés dans les prochains jours afin de leur permettre de gérer certaines dépenses. Surtout qu'ils sont impactés par la pandémie. Le président de la Fédération sénégalaise de football a aussi rappelé que les clubs avaient déjà bénéficié d'une subvention.

TRAVAUX DES STADES LAT DIOR, MANIANG SOUMARE...

Reprendre les vestiaires du stade Lat Dior et mettre un gazon de qualité, c'est ce qu'a fait savoir Me Senghor à l'issue de cette réunion du Comité exécutif. Ce, pour répondre aux exigences de la CAF. Les stades Maniang Soumaré et Demba Diop sont également cités parmi ceux qui doivent changer de visage. Le premier verra bientôt sa pelouse synthétique tandis que le second a déjà un architecte.