Algérie: Ligue 1/Dijon - Yassine Benzia "Il faut essayer de bien finir la saison"

Yassine Benzia, l'international algérien de Dijon est revenu sur ses sentiments suite à leur victoire (2-0) dimanche face à l'OGC Nice en Ligue 1.

Buteur en Ligue 1 dimanche, Yassine Benzia a inscrit son premier but depuis son retour de blessure face à Nice. Content pour cette performance, le Fennec n'pas caché sa satisfaction après leur victoire.

« Cette victoire fait du bien. Quand on voit que tout le monde est au diapason, que tout le monde se bat pour l'équipe, que l'on comprend le système dans lequel on joue, on peut faire de bonnes choses. On a bien contrecarré leurs plans. Nice restait sur 6 matchs sans défaite. On voulait tous enrayer cette mauvaise dynamique, on va un peu savourer ce soir car cela fait longtemps qu'on n'avait pas gagné », a confié le milieu de terrain offensif dans des propos exploités par dzfoot avant de poursuivre.

Benzia et Dijon occupent la dernière place du classement de la Ligue 1 avec seulement 18 points à 5 journées de la fin. Ils viennent ainsi de mettre fin à une série de 13 défaites successives.

« Cette victoire peut, peut-être, être le déclenchement de quelque chose, même si on sait qu'on est en Ligue 2. Il faut essayer de bien finir la saison et tout donné à chaque match », a ajouté Yassine Benzia.

Auteur du deuxième but de la rencontre, Benzia considère ce nouvel air comme sa libération des moments douloureux.

« Marquer ce but m'a libéré de quelque chose. Retrouver la sensation du but... Quand j'ai marqué, j'ai pensé à tous ces mauvais moments subis ces derniers mois. Dieu merci, cela m'a réussi. Je suis content », a -t-il exprimé.