Afrique: 5ème journée coupe CAF/ Jaraaf-Etoile du Sahel ce mercredi à Lat Dior - "Impératif de victoire" pour les "vert et blanc"

Le Jaraaf aborde, ce mercredi 21 avril, un virage important en Coupe CAF en accueillant ce mercredi 21 avril, les Tunisiens de l'Etoile du Sahel pour le compte de la 5ème journée C. Leader du groupe C, les "Vert et Blanc" auront, selon l'entraîneur Cheikh Guèye, un "impératif de victoire" pour valider la qualification en quarts de final.

Le Jaraaf accueille ce mercredi à 16h au stade Lat Dior de Thiès, l'Etoile du Sahel de la Tunisie en match comptant pour la 5ème journée de la Coupe CAF. Leader du groupe C, les "Vert et Blanc" abordent un virage important pour la qualification en quart de finale. Selon l'entraîneur Cheikh Guèye, le Jaraaf jouera à 100% le match e la qualification. "Nous sommes conscients de l'importance de ce match. Il faut aller la qualification et ne pas aller le chercher en Tunisie. On la cherchera à 100% à Thies. Je connais mes joueurs et leur état d'esprit. S'il récupère et s'ils sont agressifs devant les Tunisiens, on peut avoir la victoire. L'essentiel, c'est d'être plus conquérant et de ne pas tomber dans les calculs", a t- il indiqué.

Le technicien du Jaraaf ajoute que la victoire sera impérative. "La victoire sera impérative ce mercredi. Si on fait match nul et l'autre équipe fait match nul ou gagné au Bénin, nous serons dans des calculs. Jouer dans les pays maghrébins, n'est pas toujours facile. On a une obligation ne pas décevoir les Sénégalais. Nous sommes dans un moment où une équipe locale s'est qualifiée à la Coupe CAF. Cette pression, on le transforme en motivation", soutient-il.

En perspective d'une qualification en quart de finale, Cheikh Guèye a par ailleurs annoncé des renforts dans l'actuel effectif. "On ne peut pas prendre un joueur qui ne pourrait pas apporter un plus sur ce que l'on a. Nous sommes à la recherche de joueurs qui peuvent apporter devant ou derrière et plus de ce que l'on a aujourd'hui. Le mercato a commencé pour le Jaraaf", confie le coach du Jaraaf.