Afrique: Algérie - Niger - Des migrants violentés et expulsés en plein milieu du désert

Malgré la fermeture des frontières terrestres, due à la pandémie de Covid-19, le refoulement systématique des migrants depuis l'Algérie vers le Niger n'a pas cessé. Ainsi, depuis le début de l'année, près de 4 370 personnes ont été emmenées par les forces de l'ordre algériennes jusqu'au « point zéro », en plein désert, à proximité de la région nigérienne d'Agadez. Nombre de ces personnes en migration ont témoigné, auprès des équipes MSF, des violences qu'elles ont subies.

Safi Keita, enceinte de quatre mois, résidait en Algérie où elle était vendeuse d'épices. Elle avait laissé ses deux enfants à leur grand-mère au Mali, son pays d'origine. Un jour, les forces de l'ordre ont débarqué à son domicile pour l'arrêter : « Les gendarmes algériens ont défoncé la porte. Ils ont tout emporté, argent et téléphones. Ensuite, ils m'ont conduite au poste », raconte la jeune femme.

Le lendemain, Safi est emmenée de force dans un centre de détention, « Ils nous ont fait monter dans des camions bondés, nous étions très serrés et nous n'avions pas de masque. » Une fois arrivée au centre, on lui a demandé de sauter du camion : « Comme j'étais enceinte, cela m'a provoqué des douleurs au ventre », raconte Safi.

Dans le centre de détention, où elle a passé quatre jours, Safi doit faire face à des conditions d'hygiène déplorables et des repas uniquement composés de pain. « J'étais enceinte, mais je n'ai bénéficié d'aucun traitement de faveur. Les gardes n'ont éprouvé aucune compassion envers moi. » Les détenus ont ensuite été transportés à la frontière entre l'Algérie et le Niger, dans le désert.

Au milieu de nulle part

Selon le recensement effectué par les équipes de Médecins Sans Frontières, en 2020, plus de 23 175 personnes migrantes sont arrivées dans la petite ville désertique d'Assamaka, près de la frontière entre le Niger et l'Algérie. C'est un peu moins que les 29 888 expulsions recensées par les équipes de MSF en 2019, mais c'est un nombre qui, malgré la fermeture des frontières du Niger depuis mars 2020 en raison de la Covid-19, reste pourtant élevé.

Les équipes MSF d'Agadez ont recueilli des centaines de témoignages de ces personnes migrantes aidées ou secourues par l'association après avoir été expulsées d'Algérie. Plus de 989 migrants ont été victimes de violences en 2020, et 21 ont témoigné avoir été torturés. Plus de 1 900 personnes migrantes ont aussi été soignées pour des problèmes de santé mentale.

Les migrants ont témoigné avoir été arrêtés puis placés dans des centres de détention pendant des jours, des semaines, voire des mois et ensuite entassés dans des bus ou des camions par les forces de sécurité algériennes afin d'être déposés à la frontière entre l'Algérie et le Niger, dans un lieu appelé le « Point Zero ». Dans le désert, au milieu de nulle part, souvent en pleine nuit.

Auprès des personnes en migration

MSF gère un projet dans la région d'Agadez depuis août 2018, et fournit une assistance médicale et humanitaire aux personnes en migration. MSF assure des soins de santé, un appui psychosocial, des évacuations d'urgence ainsi que des recherches et sauvetages de migrants perdus ou abandonnés dans le désert. L'association leur fournit également des articles de première nécessité. En 2020, par exemple, MSF a distribué près de 10 000 kits composés d'objets essentiels comme des couvertures pour enfants, des kits d'hygiène, des sous-vêtements ou des moustiquaires.

Livrés à eux-mêmes, sans rien, les personnes expulsées d'Algérie doivent effectuer, sans aucune carte ou moyen de localisation, une marche d'environ 15 km pour rejoindre le village d'Assamaka, au Niger. Certains se perdent et ne sont jamais retrouvés.

En provenance d'Afrique de l'Ouest, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud, ces hommes, femmes, enfants et personnes âgées résidaient, pour certains, en Algérie depuis des années avant d'être expulsés. D'autres traversaient le pays pour atteindre l'Europe.

Dépouillés et volés

Traoré Ya Madou, originaire du Mali, a travaillé pendant six ans en tant que peintre en Algérie avant d'être arrêté par les forces de l'ordre. « Nous habitions sur le chantier où nous travaillions. Ce matin-là, la police algérienne a débarqué. Généralement, nous leur donnions de l'argent ou nous résistions, et les agents partaient. Mais cette fois-là, ils étaient nombreux, environ une vingtaine, ils ont cassé la porte et sont entrés. Une fois à l'intérieur, ils nous ont menottés et transportés à la gendarmerie. J'y suis resté 24 heures sans manger. Là-bas, nous avons été minutieusement fouillés. Durant la fouille, ils retirent même vos sous-vêtements... Nous avons subi un traitement inhumain. J'avais 2 500 euros sur moi, ils m'ont tout pris. Ils m'ont aussi sauvagement battu et j'ai dû être transporté à l'hôpital », détaille-t-il. Pour avoir résisté aux policiers algériens, Traoré a été puni. Il a été déposé encore plus loin d'Assamaka que les autres, et a dû marcher près de quatre heures pour rejoindre la petite ville.

Les histoires de Safi et Traoré ne sont qu'un court aperçu de ce qui se passe à la frontière entre l'Algérie et le Niger.

En 2015, au Sommet de la Valette sur la migration, les pays européens et africains ont davantage renforcé le système de contrôle aux frontières et facilité le renvoi, volontaire ou non, des migrants qualifiés d'illégaux. C'est ainsi que des personnes en migration ont continué d'être arrêtées arbitrairement, soumises à de mauvais traitements ou renvoyées vers un pays où elles risquent d'être persécutées.

Ces politiques mises en œuvre pour freiner les flux de migrants n'ont pas empêché ces personnes de rechercher un endroit sûr ou une vie meilleure. Au contraire, cela n'a abouti qu'à davantage de criminalisation et de violences envers les personnes en migration.

« Les conditions d'arrestation, de détention, et d'expulsion orchestrées par le gouvernement algérien ne respectent pas le principe fondamental de non-refoulement et sont des pratiques contraires aux droits de l'homme et au droit international des réfugiés, explique Jamal Mrrouch, chef de mission de MSF au Niger. Il est primordial de commencer à réajuster ces politiques et de garantir une assistance humanitaire et une protection aux personnes migrantes, en veillant à ce que les structures locales dans les pays de transit, comme le Niger, puissent répondre aux besoins de tous. »