Algérie: Covid-19 - Le CRA réceptionne plus de 250.000 masques de la Croix rouge chinoise

Alger — Le Croissant rouge algérien (CRA) a réceptionné, mercredi, plus de 250.000 masques de la Croix rouge chinoise, dans le cadre de la solidarité entre les deux peuples algérien et chinois pour faire face à la pandémie de la Covid-19.

La présidente du CRA, Saïda Benhabyles a évoqué, à cette occasion, les relations d'entraide humanitaire existant entre les peuples algérien et chinois et qui remontent à de longue années, soulignant que "ce don de 253 000 masques, octroyé au CRA par la Croix rouge chinoise par le biais de l'ambassade de la République populaire de Chine à Alger, constitue le prolongement de l'action de solidarité commune entre les peuples algérien et chinois qui s'est intensifiée durant la pandémie de la Covid-19".

Saluant l'appui accordé par la Croix rouge chinoise au CRA, notamment durant la pandémie, à travers des opérations et des dons de solidarité, qui fait d'elle "un partenaire clé" dans l'action humanitaire, Mme Benhabyles a rappelé les différentes aides fournies par la Croix rouge chinoise et l'association des commerçants chinois à l' Algérie au début de la pandémie, à travers notamment des dons de masques, de matériels médicaux et d'appareils respiratoires réceptionnés par le CRA qui a assuré leur distribution selon les priorités de cette période.

S'agissant des bénéficiaires de ce don, elle a indiqué que le CRA adopte une stratégie pour la distribution des aides, en accordant la priorité aux démunis, aux catégories vulnérables dans les zones d'ombre, aux immigrés et aux sans abris, précisant que la distribution des masques et des produits désinfectants se fait parallèlement à la distribution d'aides alimentaires.

De son côté, le représentant de l'ambassade de la Chine à Alger a rappelé que "l'Algérie était parmi les premiers pays à avoir aidé la Chine au début de la pandémie de la Covid-19. "Il est de notre devoir aujourd'hui de lui apporter de l'aide", a-t-il indiqué.

Il a salué "la capacité des autorités algériennes à contrôler la situation épidémiologique en prenant des mesures de prévention anticipatives", soulignant "la nécessité de continuer à observer les mesures barrières notamment le port du masque avec la poursuite de la pandémie et l'apparition de nouvelles souches du virus".

Concernant cet élan de solidarité, le diplomate chinois a précisé "qu'il s'inscrit dans le cadre du plan de coopération et de partenariat entre la Croix rouge chinoise et le Croissant rouge algérien", rappelant que l'ambassade de son pays avait invité ses ressortissants établis en Algérie à contribuer aux actions de solidarité dans ce pays.