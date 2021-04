Algérie: Saisie de plus de 240 tonnes de produits alimentaires stockés à des fins spéculatives

Alger — Les services de contrôle relevant du ministère du Commerce ont procédé, du 04 mars au 21 avril 2021, à la saisie de plus de 340 tonnes de produits alimentaires stockés illégalement à des fins spéculatives, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Les services de contrôle ont procédé, durant la période entre 04 mars et 21 avril, à la saisie de 92 tonnes d'huile de table, 65,73 tonnes de viandes rouges et blanches, ainsi que 91,37 tonnes d'autres produits alimentaires et fruits stockés à des fins spéculatives, a précisé le communiqué.

Les mêmes services, ajoute la source, ont saisi également des quantités considérables d'eaux et jus périmés, dans le cadre des opérations de contrôle, d'encadrement du marché national et de lutte contre le monopole et l'étalage des produits alimentaires en dehors des commerces.

Dans le même sillage, les agents de contrôle ont effectué 69.208 interventions du 04 mars au 15 avril courant, a ajouté la même source, faisant état de 2.453 contraventions constatées, de 2.184 pv dressés et de 105 propositions de fermeture.

La valeur des produits saisis est de l'ordre de 45.26 millions DA, alors que la valeur de non-facturation est de 495.66 millions DA, a conclu le communiqué.