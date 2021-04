Maroc: Agriculture intelligente - Huawei s'engage à promouvoir des solutions d'avenir

Casablanca — Le Groupe chinois Huawei s'est engagé auprès d'acteurs et partenaires à promouvoir des solutions d'avenir en faveur de l'agriculture intelligente qui constitue une révolution à portée de main.

"Big Data, 5G, IA, drones et véhicules autonomes vont rendre l'agriculture plus efficace et durable. Véritable révolution à portée de main, l'agriculture intelligente va transformer les usages et les métiers au même titre que l'invention du tracteur ou de la moissonneuse-batteuse au 19ème siècle. Une opportunité pour l'Afrique", a indiqué Chakib Achour, Directeur Marketing et Stratégies de Huawei Technologies au Maroc, cité par un communiqué du groupe.

Le 21éme siècle sera celui d'une nouvelle production agricole et alimentaire, relève Huawei, soulignant que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que la production alimentaire doit augmenter d'au moins 60% pour répondre à la demande des 9 milliards de personnes qui devraient peupler le monde en 2050.

Dans le monde, une personne sur huit se trouve actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Il est donc essentiel d'assurer, dès aujourd'hui, la sécurité alimentaire mondiale dans les prochaines décennies.

Pour relever ce défi, l'agriculture intelligente reste un formidable levier de croissance. Elle permet d'assurer une croissance économique durable dans les zones rurales des pays en développement où l'insécurité alimentaire et la pauvreté restent répandues, tout en créant de nouveaux emplois.

L'agriculture intelligente ou l'essor du berger 2.0

Le domaine de l'IoT (Internet of Things qui désigne l'écosystème des objets connectés) et l'intelligence artificielle (IA) transforment le monde agricole. La collecte et l'analyse de multiples données (météorologiques, environnementales, d'humidité et de fertilité du sol, de qualité de l'eau, d'ontologie animale et végétale) permettent d'améliorer considérablement la qualité des produits agricoles et pastoraux et réduisent les coûts de production, tout en augmentant les bénéfices et en minimisant la pollution.

Les cas d'usages sont nombreux. Les systèmes d'irrigation intelligents ou encore les systèmes de surveillance des sols sont des exemples connus. Mais grâce au cloud et à l'IA, les solutions se multiplient. Parmi elles, figure la possibilité pour les chaînes agroalimentaires de devenir économes en énergie.

Le "berger intelligeant" fait aussi partie des autres innovations déjà en marche. Grâce à la technologie NB-IOT, l'agriculteur peut équiper l'ensemble de son bétail d'un collier connecté pour suivre l'état de santé de son élevage ainsi que ses capacités de production. D'ici 2025, un milliard de vaches bénéficieront d'un étiquetage numérique et plus de 525 millions d'exploitations agricoles seront connectées : une valeur ajoutée pour accompagner les acteurs du secteur agricole.

La télécommunication au service de l'agriculture intelligente

Dans cette révolution, les entreprises de télécommunications jouent un rôle moteur en fournissant des solutions et des applications d'agriculture intelligente sur le cloud. Huawei Maroc accompagne le monde agricole dans cette transformation et multiplie les initiatives dans la R&D pour apporter performance et résilience aux acteurs agricoles et à l'économie agricole.

Aussi, les besoins de couverture de communication sur de très vastes zones vont de plus en plus être un enjeu de taille. L'agriculture intelligente est une révolution globale à fort impact social et économique. Huawei l'a d'ailleurs identifié comme une des tendances numériques de cette décennie.