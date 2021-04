Seychelles: Le nouveau Club Med Seychelles, est le signal du retour du tourisme haut de gamme

Le Club Med Seychelles, un éco-resort de luxe qui affirme offrir aux visiteurs un concept unique d'une expérience de village mettant l'accent sur des valeurs telles que le bonheur et la gentillesse, a été inauguré mercredi sur l'île de Sainte-Anne aux Seychelles.

L'ouverture du complexe 5 étoiles au milieu de la pandémie COVID-19 est considérée comme un signe de résilience et un coup de pouce pour les Seychelles, une nation insulaire dont la principale source de revenus - le tourisme - reprend lentement après avoir été sur ses genoux en raison de la pandémie.

Le Club Med Seychelles a rouvert après un peu plus de deux ans de travaux de construction qui a coûté 90 millions de dollars. L'inauguration s'est faite avec un spectacle extraordinaire rempli de musique, de couleurs, d'acrobaties, de danses et de chants interprétés par le personnel lui-même - un avant-goût du genre d'expérience qui attend les visiteurs du village.

"Pour nous aux Seychelles, l'inauguration du Club Med est de la plus haute importance. Le monde subit encore les effets de la pandémie. Les Seychelles ont déjà ouvert ses portes aux visiteurs le 25 mars et pour nous, voir l'ouverture d'un grand hôtel à cette période est un rêve devenu réalité », a déclaré Wavel Ramkalawan, président des Seychelles, qui était parmi les invités à la cérémonie.

L'inauguration de l'établissement a été faite mercredi par le président Ramkalawan et le président du Club Med. (Seychelles Nation) Photo License: CC BY

Selon le président : "Ce n'est pas seulement le Club Med qui fera l'objet d'une publicité mondiale, mais les Seychelles feront la une des journaux aujourd'hui. Le Club Med et les Seychelles. Le monde verra les Seychelles accueillir le Club Med et donc cela incitera d'autres personnes à dire que les Seychelles sont la destination vers laquelle je voudrais aller. " M. Rakamalwan a ajouté que le pays est fier que le Club Med ait choisi de venir aux Seychelles.

Dans son discours Henri Giscard D'Estaing, le président du Club Med, a déclaré : « Depuis 1950, même s'il a considérablement évolué grâce à sa montée en gamme, sa mondialisation et sa digitalisation, le Club Med a toujours la même raison d'être : libérer les individus de leurs contraintes, leur permettre de se ressourcer dans les plus beaux endroits du monde pour retrouver un bonheur originel. "

« Ouvrir un complexe hôtelier aux Seychelles est un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Et nous ne pouvions rêver d'un cadre plus beau que l'Ile de Sainte-Anne, niché au cœur de ce sublime archipel et d'un parc national marin protégé, afin d'offrir à nos clients, familles et couples, le meilleur de l'expérience Club Med », a ajouté le responsable du Club Med.

Selon M. Giscard D'Estaing, les Seychelles sont une destination premium "dotée de tout ce dont nos clients les plus exigeants peuvent rêver : un environnement d'une beauté naturelle exceptionnelle et préservée, des plages magnifiques, une culture riche et surtout une population chaleureuse et accueillante".

Le président du Club Med a également salué le programme de vaccination de la nation insulaire qui, selon lui, a permis au complexe de recevoir ses tout premiers clients de Russie et d'Israël lors de son ouverture il y a un mois.

Le président du Club Med a déclaré : "On ne pouvait rêver d'un cadre plus beau que l'Ile Sainte-Anne, nichée au cœur de ce sublime archipel". (Seychelles Nation) Photo License: CC BY

Club Méditerranée SA, communément appelé Club Med, est une société française spécialisée dans la vente de vacances tout compris dans plusieurs « villages de vacances » qu'elle possède et opère dans plusieurs lieux généralement exotiques à travers le monde. Le Club Med gère actuellement plus de 70 stations avec une main-d'œuvre de 23 000 personnes.

Le Club Med est réputé pour ses vacances haut de gamme tout compris, pour les familles et les couples, où les clients sont appelés membres gentils. Les stations sont connues comme des villages dirigés par un chef de village.

Le Club Med Seychelles est l'ancien Beachcomber Sainte Anne Resort & Spa qui a subi des rénovations et transformé d'un hôtel de 87 chambres en un complexe hôtelier 5 étoiles de 295 chambres. Situé dans un parc marin, le Club Med propose plusieurs équipements pour les couples et les familles, dont un large éventail d'activités de divertissement, de loisirs et sportives.

Le concept et les valeurs fondamentales du Club Med étant nouveaux dans les 115 îles de l'océan Indien occidental, un programme de formation spécial est en cours d'élaboration avec l'Académie du tourisme des Seychelles pour s'assurer que les habitants sont formés et peuvent ensuite rejoindre le complexe.

« Nous sommes également convaincus que nos compatriotes seront correctement formés pour pouvoir succéder à tout expatrié à des postes supérieurs dans les hôtels. Nous savons que le Club Med a un programme soutenu pour aider les Seychellois à améliorer leurs compétences et à faire progresser leur carrière. Le recrutement local et le suivi de ces carrières sont essentiels afin que nous puissions préserver notre tissu social et économique. Nous demandons à nos partenaires de nous aider à accomplir cette mission », a ajouté Sylvestre Radegonde le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme.

Le ministre a conclu en disant : "Il y a 250 ans, l'histoire s'est faite sur cette île de Ste Anne. Elle se répète aujourd'hui sous la forme - je suis tenté de dire - de la seconde colonie française sur Ste Anne !"