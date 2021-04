Afrique: Coupe de la CAF - Belle opération de la JS Kabylie, nouveau leader du groupe B

Malgré un but de Tombi Alemi, Coton Sport de Garoua s'incline 1-2, à domicile face à la JS Kabylie et n'est plus leader de son groupe en Coupe de la CAF.

Coton Sport de Garoua s'est incliné face à la JS Kabylie (2-1). Les Cotonculteurs ont été renversés par une équipe algérienne efficace. Réduit à 10 après l'expulsion de Sanou Sibiri, Coton Sport de Garoua s'incline à domicile, contre la Jeunesse Sportive de Kabylie lors de la 5ème journée du Groupe B.

Le match va basculer autour de l'heure de jeu, avec l'expulsion de Sanou pour les Camerounais (57'). Ensuite la JS Kabylie ouvre le score par Bensayah, lancé à la limite du hors-jeu par Benchaira, pour aller aligner le gardien (63').

Cinq minutes plus tard, Oukaci joue un corner court avec Kerroum qui envoie au second poteau, Bensayah remet dans l'axe pour Bencherifa qui marque le second but (68'). En fin de match les Algériens concèdent un penalty par Tombi Alemi mais c'est trop tard pour Coton Sport.

Une bien mauvaise opération pour les Cotonculteurs, en attendant le résultat des Marocains de Berkane. En cas de match nul ou de défaite du RS Berkane, les Algériens seront officiellement qualifiés pour les quarts de finale.

I