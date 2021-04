Cote d'Ivoire: Transport Urbain - Le ministre Amadou Koné et les Maires s'accordent pour assainir le milieu

Le Ministre des Transports Amadou Koné a présidé, ce mardi 20 avril 2021 à son cabinet, une réunion avec une délégation de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) conduite par sa Secrétaire Générale, la Ministre Harlette Badou, représentant le Ministre Danho Claude Paulin, Président de la faîtière des collectivités locales.

Au menu de la rencontre la question de la sécurité routière en milieu urbain.

Cette rencontre a été l'occasion pour le Ministre Amadou Koné d'inviter les responsables des collectivités, mairies et districts, à unir leurs forces à celles des services du Ministère des Transports afin de lutter efficacement contre l'incivisme et le désordre dans le transport routier urbain. Incivisme et désordre qui, selon lui, font parties des causes de l'insécurité sur nos routes tout contribuant à dégrader l'image de nos villes.

A l'issue donc de la rencontre, il a été convenu de la mise en place d'une commission de travail qui permettra d'harmoniser les positions sur un certain nombre de préoccupations liées notamment au cadre institutionnel de l'activité de transport dans les villes et communes, à la réglementation et à l'implication des collectivités dans la politique de modernisation du secteur du transport routier. Un travail en équipe qui s'avère nécessaire vue les nombreux efforts fournis par le gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République Alassane Ouattara, pour rehausser la qualité de vie et de déplacement des populations.

Lesquels efforts se traduisent par de gros investissements dans les transports de masse avec le renouvellement du parc automobile des transporteurs, le renforcement du parc de la SOTRA, le lancement des projets de BRT et du Métro d'Abidjan et bien d'autres. "Toutes ces actions ont pour objectif de garantir le déplacement en toute sécurité des populations, surtout à Abidjan", a souligné le Ministre Amadou Koné. Avant d'ajouter qu'il ne serait pas bon que ces efforts soient entravés par le désordre persistant avec les nouveaux modes de transports non homologués, tels que les motos taxis et les tricycles.

Un souci d'harmonisation des efforts totalement partagé par la délégation de l'UVICOCI, selon la Ministre Harlette Badou. "Vos préoccupations sont aussi les nôtres. Et en tant que démembrements de l'État, nous sommes entièrement disposés à accompagner le Ministère dans sa politique de modernisation et de professionnalisation du secteur des transports", a rassuré la représentante du président de l'UVICOCI.

Notons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres initiées par le Ministère Amadou Koné depuis le 07 mars 2021, qui a vu se succéder au Ministère des Transports les commandements de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et la Commission Nationale de Sécurité Routière (CNSR), avec pour objectif de lancer dans les prochaines semaines une vaste campagne d'assainissement et de lutte contre la fraude sur les documents de transport, la corruption et l'incivisme sur les routes.