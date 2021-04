Afrique: J.O Tokyo 2021 / Football - La Côte d'Ivoire dans la poule de la mort avec le Brésil et l'Allemagne

Les Éléphants espoirs n'ont pas été gâtés par le tirage au sort des groupes du tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo 2021 qui aura lieu du 22 juillet au 8 août 2021.

Ils négocieront leur qualification pour le deuxième tour dans une poule D, très relevée avec le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie saoudite.

Hormis l'équipe saoudienne qui participera pour la 3e fois à la compétition, après 1984 et 1996, et qui est à la portée de la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Allemagne sont des adversaires d'un autre calibre.

Le Brésil est le champion olympique en titre et compte bien défendre son trophée en juillet prochain. Les Brésiliens ont décroché leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en étrillant l'Argentine 3 buts à 0 lors de la dernière journée du tournoi de qualification en Amérique du sud.

La Seleçao, a remporté 36 victoires dans le Tournoi Olympique, plus qu'aucune autre équipe dans cette compétition. L'Italie occupe la deuxième place, avec 32 victoires. Avec six médailles en 14 participations, le Brésil est l'équipe la plus titrée de l'histoire du Tournoi. La Seleçao a remporté une médaille d'or, trois d'argent et deux de bronze.

L'équipe d'Allemagne est vice-championne olympique. Finaliste malheureux de la dernière édition en perdant aux tirs au but face au Brésil, la Mannschaft espère décrocher la médaille d'Or cette année. Les Allemands seront à leur 10e participation, eux qui n'ont jamais été sacré. Luca Waldschmidt et ses coéquipiers doivent leur participation à ce tournoi en tant que finaliste de l'Euro des moins de 21 ans.

Du lourd donc pour les Éléphants espoirs qui entreront en lice dans la compétition le 22 juillet contre l'Arabie saoudite. Ils effectueront leur deuxième sortie le 25 juillet contre le Brésil, le champion en titre. Ils boucleront la phase de groupe face à l'Allemagne, le 28 juillet.

Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire participera à son deuxième tournoi de football des Jeux olympiques après 2008. Lors de leur première participation, les Pachydermes espoirs avaient été éliminés en quart de finale par le Nigeria.

L'Égypte et l'Afrique du sud, les deux autres pays africains qui seront à Tokyo, évolueront respectivement dans la poule C et la poule A.

Les différents groupes

Groupe A : Japon, Afrique du sud, Mexique, France

Groupe B : Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras, Roumanie

Groupe C : Égypte, Espagne, Argentine, Australie

Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite