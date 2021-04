Cote d'Ivoire: Automobile - Le maire de Cocody Jean-Marc Yacé inaugure le 1er garage certifié dans sa commune

Dans le but de maintenir une relation de proximité, un concessionnaire automobile en Côte d'Ivoire a lancé un nouveau projet dénommé « Team Toyota ». Et ce, en collaboration avec des garages partenaires. C'est le maire de Cocody, Jean Marc Yacé qui a procédé, le mardi 20 avril 2021, à l'inauguration du premier garage agréé (Kam Motors) en Côte d'Ivoire de cette marque, à la Riviera-M'badon, dans ladite commune.

Ce fut l'occasion pour le premier magistrat de la commune de Cocody de remercier Cfao Motors pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Aussi a-t-il salué la détermination des Kamagaté, responsables du garage partenaire. « Je connais leur détermination par rapport au travail qui est déjà fait (...) La Côte d'Ivoire a besoin de leaders et de champions nationaux. A Cocody, il y a de la place...Toyota fait partie des grandes marques », dira-t-il.

Il faut indiqué qu'il s'agit à travers ce projet pour le concessionnaire de certifier des garages dans plusieurs zones d'Abidjan répondant à certains critères et normes. Ce projet vise donc à faciliter la tâche aux automobilistes en leur proposant des pièces d'origine.

Toute chose qui permettra aux différents garages concernés dans ce projet d'augmenter leur visibilité et leur notoriété et l'accroissement des ventes. En termes avantages, l'automobilistes pourra compter sur la réduction des coûts de prestations ateliers et pièces de rechange.

A travers cette « Team », le concessionnaire entend entre autres, développer son réseau client, renforcer son image de marque, fidéliser sa clientèle.

Il faut noter que la cérémonie s'est déroulée en présence du Président-Directeur Général de Cfao Motors Côte d'Ivoire Edouard Rochet, de Séraphin Ngaba Directeur des opérations, de Cheick-Tidiane Sane Directeur Pièces et Services, de Jérôme Lopez, Directeur des opérations Autoparts et de Monsieur et Madame Kamagaté, Responsable du garage Kam Motors.