Cote d'Ivoire: Priorités du gouvernement - Le Premier ministre Patrick Achi exhorte les ministres à renforcer la cohérence dans la planification et la programmation

Intervenant à l'ouverture du séminaire gouvernemental sur l'adoption du Programme de Travail Gouvernemental (PTG), le mercredi 21 avril 2021, à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté les ministres à renforcer la cohérence dans la planification et la programmation.

« Le séminaire gouvernemental devra concrétiser une ambition double. D'une part, renforcer la cohérence dans la déclinaison des instruments de planification et de programmation et, d'autre part, parvenir à un alignement total entre les ressources du budget 2021 et les priorités du Président de la République Alassane Ouattara, notamment en termes de changements de vie concrets apportés aux populations », a indiqué Patrick Achi. Et d'ajouter que l'articulation intelligente et cohérente du cadrage financier et des activités opérationnelles est indispensable pour rendre effective l'approche-résultat dans laquelle le gouvernement s'est inscrit.

Une approche qui permet de rendre compte de ce qui a été effectivement réalisé, en termes de réformes et de projets d'investissements. Tout comme en termes d'amélioration des conditions de vie des populations.

Le séminaire définira les axes stratégiques d'actions des différents départements ministériels pour la période 2021-2023, sur la base du Programme "Une Côte d'Ivoire solidaire" du Président Alassane Ouattara et du Plan National de Développement (PND).

Le séminaire prendra fin le vendredi 23 avril 2021.