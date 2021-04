Togo: Steve Lawson - Jouer pour le Togo "c'est la plus grande réussite de ma carrière"

Steve Lawson ne manque pas une occasion d'exprimer son bonheur de jouer pour son pays. L'international togolais de Livingston FC (Ecosse) a évoqué ce sujet dans un entretien accordé cette semaine.

"C'est simple, c'est ma plus grande réussite de ma carrière! Je n'aurais pas pu être plus fier de porter le maillot de mon équipe nationale et de chanter l'hymne national" a indiqué le joueur au noticedsports.

Et parmi les bons moments de sa carrière en cours, le joueur de 26 ans évoque sa première expérience avec le Togo. "Mon premier match avec l'équipe nationale du Togo. Le moment où j'ai chanté l'hymne national, cela m'a donné la chair de poule et c'était un rêve devenu réalité".

Sauf qu'avec le Togo, il n'a pas assisté à de très bons moments ces dernières années. Absente lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, sa sélection a raté la qualification pour la CAN 2022. Les seuls espoirs restent le tour préliminaire de la Coupe du monde Qatar 2022. Et là encore il faudrait se battre dans le Groupe H avec le Sénégal, le Congo et la Namibie.

En championnat, Steve Lawson et son club ont terminé 5e de la saison régulière et disputent Playoffs pour une place en Coupe d'Europe l'année prochaine.