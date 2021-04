Cameroun: Lom-et-Djerem - Les élites toujours en éveil

Un don, d'une valeur d'environ 11 millions de F et constitué de kits sanitaires anti covid-19, a été remis aux communes du département, le mercredi 15 juillet dernier à Bertoua.

Pas de relâchement dans la lutte contre le coronavirus dans le département du Lom et Djerem. Les élites de ce département de la région de l'Est ont remis au préfet Yves Bertrand Awounfac Alienou, pour transmission aux maires de la circonscription (Bertoua 1er, Bertoua II, Mandjou, Belabo, Diang, Garoua-Boulai, Ngoura, Bétaré-Oya), un don constitué de kits sanitaires pour prévenir toute infection au covid-19. Notamment, 16.000 cubes de savons de 200 grammes, 10.900 masques faciaux, 200 fûts robinets et 1.600 litres d'eau de javel. Ce, pour une valeur totale d'environ 11 millions de F. Parmi les donateurs, on recense entre autres, le ministre délégué à la Présidence, chargé des relations avec les Assemblées, Bolvine Wakata et le conseiller spécial à la présidence de la République, Dieudonné Samba.

Pour Bolvine Wakata, ce geste est notamment, une réponse à l'incitation du président de la République, Paul Biya. Lors de son discours à la Nation le 19 mai 2020, le chef de l'État avait invité tous les responsables politiques, tous les leaders religieux, tous les leaders d'opinion, tous les responsables d'associations, tous les chefs traditionnels et tous les corps constitués à continuer à s'investir pleinement dans ce combat contre le covid-19. Dans un contexte marqué par un certain relâchement des populations dans l'application des mesures-barrières, ce don vient rappeler que le combat continue et qu'il est une affaire de tous.

Encore plus dans le Lom-et-Djerem qui, de part sa position géographique stratégique, est un carrefour de rencontres des peuples de divers horizons. Selon le délégué régional de la santé publique, le Dr Anicet Désiré Mintop, la situation épidémiologique de l'Est va état au 15 juillet 2020, de 968 cas positifs, dont 538 guéris et 25 décès. La majorité des patients étant recensés dans le département du Lom-et-Djerem. Soit 789 cas positifs et 20 décès enregistrés dans trois districts de santé (Bertoua, Garoua-Boulai et Bétaré-Oya). «J'invite chacun de nous à continuer à prêcher la bonne conduite auprès des citoyens», a déclaré le ministre Bolvine Wakata.