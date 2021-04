Congo-Brazzaville: Diables rouges - Soixante-deux candidats pour le poste de sélectionneur

La Fédération congolaise de football a procédé le 21 avril au dépouillement des soixante -deux dossiers des postulants au poste de sélectionneur des Diables rouges A et A'. La shot-list des trois meilleures candidatures sera dévoilée dans les tout prochains jours.

Pour postuler au poste de sélectionneur, la Fécofoot avait fixé comme critères : être titulaire d'un diplôme d'entraîneur de haut niveau (minimum, la licence A CAF, UEFA A ou équivalent), avoir une bonne expérience internationale et une bonne connaissance du football africain et international.

Le sélectionneur désigné doit être disposé à résider au Congo, notamment à Brazzaville pendant la durée de son contrat, et avoir une bonne capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe. Après le dépouillement, les diplômes et l'expérience africaine ou encore les titres déjà conquis, ont donné une longueur d'avance à certains par rapport à d'autres.

Le Belge Hugo Bross, titulaire d'une Licence UEFA Pro est le seul des soixante-deux à avoir gagné une Coupe d'Afrique des nations. Il a connu ce bonheur en 2017 avec les Lions Indomptables du Cameroun.

Son compatriote Paul Put, lui aussi titulaire de la Licence UEFA Pro, a été finaliste de la CAN en 2013 avec les Etalons du Burkina Faso battus 0-1 par le Nigeria. Le Français Alain Giresse a la connaissance du football africain pour avoir participé à plusieurs phases finales de la CAN avec pour meilleure performance en 2012 avec le Mali et en 2019 avec la Tunisie. Patrice Carteron, Florent Ibengue (vainqueur du Chan 2016 avec les Léopards de la République démocratique du Congo) Louis Fernandez, Elie Baup, Jose Anigo veulent aussi relever le défi.

Sur les huit sélectionneurs congolais, quatre seulement répondent aux critères notamment Bruce Abdoulaye (Licence UEFA A), Isaac Ngata (Licence UEFA Pro), Ghyslain Tchiamas (Licence UEFA A) et Bhaudry Gildas Massouanga (Licence UEFA A). Titulaire du Licence UEFA B, Elie Ngoya est déjà recalé avec lui, Barthelemy Ngatsono, Marie Joseph Madienguela, Brice Christian Samba. Les trois n'ont pas au minimum la Licence A Caf.

La liste des postulants

1-Paul Put (Belgique) Licence UEFA Pro

2-Pedro Franco (Portugal) Licence UEFA A

3-Patrick de Wilde (Belgique) Licence UEFA Pro

4-Joao Pedro Afonso Suzano (Portugal)

5-Christophe Gamel (France)

6- David Pons (Espagne)

7-Luis Fernandez (France) Licence UEFA Pro

8- Clarence Seedorf (Pays Bas) Licence UEFA A

9-Vincent Hognon (France)Licence UEFA Pro

10- Didier Olle Nicolle (France) Licence UEFA Pro

11-Patrice Carteron (France)

12-Patrice Lair (France)

13-Elie Baup (France) UEFA Pro

14- Pascal Janin (France)

15-Petar Houbetchev (Allemagne) UEFA Pro

16-Alain Michel (France) UEFA Pro

17-Bruce Aboudoulaye (France/Congo) UEFA A

18-Cristian Roberto Micale (Argentine)

19-Anderson Sena Da Silva (Bresil)

20-François Guehi Monguehi (Côte d'Ivoire) Licence CAF A

21-Bhaudry Gildas Moussounga (Congo) Licence UEFA A

22-Jorge Costa (Portugal) Licence UEFA A

23-Jean Marc Pilorget (France)

24-Benoit Cauet (France) Licence UEFA pro

25-Jean Christophe Gratecap (France) Licence UEFA Pro

26-Bernard Simondi (France) UEFA Pro

27-Jorge Manuel da silva Paixao dis Sandos (Portugal) Licence UEFA Pro

28-Luc Nico Marie Eymael (Belgique) Licence UEFA A

29-Adel Amrouche (Algérie/Belgique) Licence UEFA Pro

30-Michele Santoni (Italie/Allemagne) Licence UEFA Pro

31-Ghyslain Tchiamas (Congo) Licence UEFA A

32-Dauto Xaharmane Amade Faquira (Portugal) Licence UEFA Pro

33-Elie Ngoya (Congo) Licence UEFA B

34-Raoul Savoy (Espagne/Suisse) Licence UEFA Pro

35-Paulo Jorge Coelho Meneses (Portugal)

36-Dragan Cvetkovic (France/Serbie) Licence UEFA A

37-Isaac Ngata (Congo) Licence UEFA Pro

38-Brice Christian Samba (Congo)

39-Hany Ali Elsayed El Okaby ( (Egypte) Licence A Caf

40- Tchomogo Oumar (France) Licence UEFA A

41-Roland Guela (France) Licence UEFA A

42-Marie Joseph Madienguela (Congo)

43-Ivan Minnaert (Belgique) Licence UEFA A

44- Barthelemy Ngatsono (Congo)

45-Mehmed Bazdarevic (France/Bosnie) Licence UEFA Pro

46-Alain Giresse (France) Licence UEFA Pro

47-Florent Ibengue ( RD Congo) Licence A Caf

48-Bogustaw Baniak (Pologne) Licence UEFA Pro

49-Ashu Cyprian Besong (Allemagne) Licence UEFA Pro

50-Jose Antonio Rocha Garrido (Portugal)

51-Abel Xavier (Portugal) Licence UEFA A

52-Pascal Koutala (France) Licence UEFA A

53-Eric Sekou Chelle (France/Mali) Licence UEFA Pro

54-Jose Anigo (France) Licence UEFA Pro

55-Hugo Broos (Belgique) Licence UEFA Pro

56-Rigobert Song (Cameroun) Licence UEFA A

57-David Donadei (France) Licence UEFA A

58- Fabien Mercadal (France) Licence UEFA Pro

59-George Leekens Gislanus (Belgique) Licence UEFA Pro

60-Laurent Fournier (France) Licence UEFA Pro

61- Almir Hukic (Bosnie Herzegovine)

62-Julien Mette (France) Licence UEFA A