Congo-Brazzaville: Education - Les animateurs des collèges privés formés au traitement des résultats scolaires

Les directeurs des études des collèges privés de l'enseignement général, de l'inspection de Brazzaville 1, suivent une formation qui leur permettra d'avoir un langage commun dans l'analyse des résultats scolaires et la rédaction des items d'évaluation.

La formation vise à résoudre certaines limites notamment le manque d'uniformisation des informations contenues dans les rapports, la disparité des techniques utilisées dans la formulation et la qualification des items, la diversité des méthodes utilisées dans l'interprétation des résultats, a expliqué le directeur général de l'enseignement secondaire, Jean-Luc Mouthou, ouvrant les travaux du séminaire de formation qui prendra fin le 22 avril.

Les techniques d'analyse des résultats scolaires, le calcul des pourcentages et des moyennes, la différenciation des types d'évaluation font partie des différents thèmes développés au cours dudit séminaire. « Cela vous permettra d'être encore plus au fait de vos missions et de vous rendre encore plus utiles pour nos apprenants dans ce contexte qui vise la modernisation de notre système éducatif et la formation des ressources humaines de qualité », a indiqué le directeur général de l'enseignement secondaire, s'adressant aux directeurs des études des collèges privés de l'enseignement général participant à cette formation.

En rappel, au sein d'un établissement scolaire en dehors de l'évaluation des apprentissages des élèves, les responsabilités d'un directeur des études incluent les missions de supervision et l'animation pédagogique des enseignants, de préparation et de la réalisation des visites des classes, du suivi de l'application et de l'état d'avancement des programmes tels que définis par le ministère de tutelle, de l'application des textes officiels en matière d'enseignement.

La formation en cours à Brazzaville au profit des directeurs d'études des collèges privés, vient après celle organisée dans la capitale même, à Pointe-Noire et dans le département du Kouilou. Dans ces départements, ce sont ceux des collèges publics qui étaient plus visés par cette initiative de renforcement des capacités des acteurs du système éducatif.