Ile Maurice: Visite du Premier ministre dans les villages touchés par les fortes pluies survenues récemment

communiqué de presse

Le Premier Ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a effectué aujourd'hui des visites des lieux dans les villages de Rivière des Créoles, Providence, Bois des Amourettes et Bambous Virieux. L'objectif était de faire le point sur la situation suite aux fortes précipitations enregistrées dans ces régions il y a quelques jours à peine et qui ont entraîné des inondations et, par conséquent, des dégâts au niveau des infrastructures et des pertes de récoltes subies par les familles et les planteurs respectivement.

L'Attorney General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, le ministre ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, et d'autres personnalités étaient présents.

Dans une déclaration, le Premier ministre a rappelé que quelques jours auparavant, ces régions avaient été sévèrement touchées par de fortes pluies et qu'en quelques heures, plus de 380 millimètres de pluie avaient été enregistrés dans certains de ces villages.

Les visites des lieux, a déclaré M. Jugnauth, ont permis à tous les partenaires de faire le point sur l'ampleur des dégâts causés aux infrastructures routières et aux murs de rétention ainsi que sur la destruction des cultures.

Les autorités prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation et les travaux sont en cours, a-t-il souligné. Les autorités prennent également en considération le fait que d'autres fortes précipitations pourraient se produire à l'avenir et planifient donc à l'avance ce qui doit être fait pour résoudre ces problèmes, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également déclaré que les maisons de certaines familles ont été touchées et que la police procède actuellement à une évaluation des dommages subis.

Le gouvernement, par le biais du Prime Minister's Relief Fund, apportera le soutien nécessaire pour soulager ces familles, a-t-il rassuré. Il a ajouté que tous les partenaires travaillent ensemble pour apporter de l'aide aux planteurs dont les cultures ont été affectées afin qu'ils puissent reprendre leurs activités.