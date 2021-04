Ile Maurice: Mesures et propositions pour soutenir l'Insurers' Association of Mauritius

communiqué de presse

La réunion consultative prébudgétaire avec les représentants de l'Insurers' Association of Mauritius (IAM) s'est tenue, aujourd'hui, à Port Louis, sous la présidence du ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy.

La présidente de l'association, Mlle Pamela Bussier, et le secrétaire-général, M. Vasish Ramkhalawon, ont présentées plusieurs propositions au grand argentier notamment:

la levée de l'Alternative Minimum Tax sur les compagnies d'assurance vie;

des mesures d'incitation fiscale pour encourager les investissements à long terme pour l'assurance retraite ;

permettre aux compagnies d'assurance de soumettre directement des offres en ce qui concerne les obligations de plus longue échéance du gouvernement mauricien et de la Banque de Maurice ;

la création de, et la possibilité d'investissements plus élargies afin de combler les lacunes actuelles et de stimuler davantage le secteur ;

la mise sur pied d'un système d'échange d'informations centralisé sous l'égide de la Financial Services Commission ; et

la mise en place d'un organisme de lutte contre la fraude en matière d'assurance pour les compagnies d'assurance générale.

Les discussions ont aussi porté sur la transformation du secteur de l'assurance en une entreprise capable d'aider et d'élever ses clients et la société, en général, en particulier pour ceux dont les situations financières sont les plus précaires.