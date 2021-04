Angola: L'Assemblée nationale débat du rôle de la communication sociale

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) débat jeudi, en séance plénière ordinaire, du rôle de la communication sociale dans la consolidation de l'État de droit démocratique.

Le thème a été proposé par le groupe parlementaire de l'UNITA. Le MPLA a accepté le débat et a appelé à ce qu'il soit fait dans une perspective pédagogique.

L'ordre du jour de jeudi comprend 16 points, l'accent étant mis sur le vote, en général, des projets de loi sur la procréation médicalement assistée et sur le volontariat.

Les législateurs discuteront et voteront également les projets de résolution des rapports d'exécution du budget de l'État (OGE, sigle en portugais) des premier, deuxième et troisième trimestres de 2020.

Lors de la réunion plénière ordinaire de la 4e session législative de la quatrième législature, les propositions de loi sur la taxe à la consommation et sur l'envoi de contingents militaires et paramilitaires angolais à l'étranger sont soumises au vote global final.

Le projet de résolution pour la ratification de l'accord de coopération entre la République d'Angola et le Royaume d'Espagne sur la sécurité et la lutte contre la criminalité sera également débattu et soumis au vote.

Cet accord de coopération fait de l'Espagne un partenaire stratégique de l'Angola en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité, compte tenu de la capacité opérationnelle réelle et des moyens techniques et technologiques de ce pays européen en matière de sécurité, de prévention et de lutte contre les infractions pénales.