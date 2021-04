Cote d'Ivoire: 22 avril - Journée mondiale de la terre (restaurer notre terre)

Ce jeudi 22 avril, marque la 51ème journée mondiale de la Terre. Ce jour dédié vise à rappeler l'importance de la nature et de la préservation de la planète. Egalement à sensibiliser les populations mondiales sur les thématiques environnementales.

Quelle est son origine ?

Le jour de la Terre, ou journée mondiale de la Terre nourricière, a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. C'était sous l'impulsion d'un sénateur américain du nom de Gaylor Nelson. Il s'inquiétait de la détérioration de l'environnement aux États-Unis.

Selon le site officiel du «Earth Day», le sénateur et son équipe ont choisi le 22 avril, jour de semaine entre les vacances et les examens de fin d'année, pour maximiser leurs chances de voir des étudiants rejoindre le mouvement. Ainsi, de nombreuses associations, organisations, étudiants et universités ont rejoint le mouvement et organisé des manifestations pour soutenir la protection de l'environnement.

C'est en 1990 que le Jour de la Terre devient un événement d'envergure mondiale, avec la participation de 141 pays différents. Le Jour de la Terre a notamment contribué à l'organisation du Sommet de la Terre des Nations Unies en 1992. En 2016, la signature de l'Accord de Paris sur le climat lors de la Cop21 s'est déroulée le 22 avril.

Pour cette 51ème édition pour cause de la pandémie à coronavirus, elle est exclusivement célébrée en ligne. Donc depuis le mardi 20 avril, des conférences, discours, et discussions entre militants pour l'action climatique sont retransmises en direct sur le site internet Earthday.org et sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, en parallèle du Sommet sur le Climat organisé par le président américain Joe Biden, l'association EarthDay organise un sommet numérique en direct, à 17 h GMT