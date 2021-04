Algérie: Le premier cargo algérien accoste au port de Nouakchott

Nouakchott — Un premier navire marchand en provenance d'Algérie a accosté, mardi, au port de Nouakchott, inaugurant ainsi la liaison maritime régulière entre l'Algérie et la Mauritanie, desservant également tous les pays de l'Afrique de l'Ouest.

La cérémonie d'accostage s'est déroulée en présence de représentants des deux ministères mauritaniens du Commerce et du Tourisme, ainsi de l'Equipement et des Transports, du Directeur général du port de Nouakchott, du représentant des Douanes mauritaniennes et du représentant de l'ambassade d'Algérie à Nouakchott en plus d'une forte présence médiatique mauritanienne et étrangère.

A signaler que la traversée du navire "Imedghassen" appartenant à la société algérienne Global Maritime Algérie "GMA" s'est déroulée en un temps record de cinq jours et dans les meilleures conditions de conservation et de stockage des marchandises.

Cette ligne maritime, en plus de la voie terrestre via le passage frontalier "Mustapha Benboulaid", devra consolider les échanges commerciaux entre l'Algérie et les Etats de l'Afrique de l'Ouest et ouvrir de larges perspectives aux exportateurs algériens en termes d'accès aux marchés africains, conformément à la stratégie tracée par l'Etat à cet effet.