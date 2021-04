Madagascar: Transport de clandestins - Un bateau arraisonné à Besalampy

Suivi à la trace dès qu'il a quitté Mahajanga avec dix-huit clandestins à son bord, un cargo a été intercepté quatre jours après. Ses sept membres d'équipage ont été arrêtés.

Coup de filet des autorités à Besalampy. Dans l'après midi d'avant-hier, un cargo côtier effectuant des trans- ports sur le littoral Ouest a été appréhendé. Ses sept membres d'équipage ont été arrêtés et placés en garde-à-vue. Les vingt-quatre passagers à bord, dont quatre enfants, ont été mis en quarantaine dans un local du centre hospitalier de Besalampy pendant une période de quatorze jours. Ils sont placés sous surveillance de la gendarmerie et de la police nationales.

Le bateau saisi, avec sa cargaison, ont été désinfectés sitôt les passagers débarqués. Portant le nom de « Jaohary », nom du propriétaire, le cargo et ses membres d'équipage ont brisé les interdictions préconisées pour l'état d'urgence sanitaire.

Bien que les frontières de la région Boeny soient fermées à la circulation des personnes, le « Jaohary » est passé outre les dispositions en vigueur pour embarquer à son bord dix-huit passagers en provenance de la ville de Mahajanga, qui se rendaient à Besalampy, dans la région Melaky.

Escorté

Informées de ce transport de clandestins, les autorités du district de Besalampy avaient attendu de pied ferme le bateau et ses occupants dès qu'ils ont appareillé au port pour faire cap vers le Sud et longer le littoral. Le «Jaohary » a quitté Mahajanga vendredi. Au bout d'une traversée de quatre jours, le cargo a atteint les côtes de Besalampy mardi aux alentours de 14 heures. Dès son arrivée au quai, le bateau a été arraisonné par deux policiers et deux gendarmes l'ont escorté jusqu'au port.

Après avoir accosté, il a été soumis aux procédures portuaire et sanitaire. L'organe mixte de conception a pris les dispositions nécessaires dès son départ. À son arrivée à Besalampy, toutes les autorités concernées dont les forces de l'ordre et de sécurité, l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale (AMPF) ainsi qu'une équipe médicale étaient présentes pour les procédures.

Les auditions des membres d'équipage ont déjà été entamées. Leur passage au parquet est attendu incessamment.