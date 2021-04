Madagascar: Télécommunications - Le groupe Axian rachète Tigo Tanzania et Zantel

Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian l'a annoncé. Le Consortium Axian a signé un accord avec Millicom International Cellular S.A. concernant la vente de Tigo Tanzania et de Zantel à Zanzibar.

« La finalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires », lit-on notamment dans Ecofin. Le partenariat dirigé par Axian réunit divers experts des télécommunications qui ont déjà lancé et développé des marques leaders sur leur marché à travers l'Océan Indien, l'Afrique et l'Europe.

Le Groupe Axian est un champion panafricain reconnu dans le domaine des infrastructures et services, doté d'une culture et de valeurs entrepreneuriales fortes. Axian se concentre sur les investissements à long terme dans les services financiers, l'énergie, l'immobilier, les télécommunications et l'innovation en Afrique et dans l'Océan Indien. Axian Telecom est la branche télécom du Groupe, avec des opérations de premier plan à Madagascar, à la Réunion et à Mayotte, aux Comores, au Sénégal et au Togo.