Madagascar: Vues d'Afrique - Mentions spéciales du jury pour « Etoile du matin » et « Sauver Agnalambahy »

Nantenaina Lova fait partie de cette génération qui porte haut le flambeau du cinéma malgache.

Les films malgaches brillent à l'international.

C'est à Montréal, dimanche, que s'est achevé le 37e Festival international de cinéma Vues d'Afrique avec une cérémonie de clôture spectaculaire animée par Éric M'Boua. C'est au cours de cette soirée réalisée par Dedy Bilamba qu'a été dévoilé le palmarès. « Etoile du matin » et « Sauver Agnalambahy » se sont démarqués. Le premier est l'énième film de Nantenaina Lova tandis que le second est l'œuvre de Herménégilde Razafitsihadinoina. Deux documentaires qui ont particulièrement fait la fierté de la Grande île en figurant dans le palmarès de ce grand rendez-vous cinématographique africain.

Les prix de la section « Documentaire international » sont présentés, pour la première fois, par le Ministère québécois des Relations internationales et de la Francophonie. Le film « Étoile du Matin » a obtenu une mention spéciale du jury et une autre mention dans la section « Développement durable ». Initialement intitulé « Aza kivy », le film de Nantenaina lova relate l'histoire D'Edmond. « Ils veulent vous déterrer, ils veulent vous spolier, vous affamer, vous assoiffer, vous empoisonner... Soyez courageux, on combat à vos côtés ! » C'est en ces termes que les ancêtres du peuple de la mer pourraient s'adresser à Edmond et à tous ceux qui refusent l'installation d'une exploitation minière australienne dans le sud-ouest de Madagascar. Pour sa part, « Sauver Agnalambahy » de Herménégilde Razafitsihadinoina, a également obtenu une mention spéciale.

Il faut savoir que Vues d'Afrique est un organisme à but non lucratif fondé en 1984 et ses activités prennent essentiellement place dans le domaine du cinéma, des arts de la scène, des arts visuels et de la littérature. L'organisme s'affirme comme référence pour l'information et la diffusion de productions culturelles sur l'Afrique, les pays créoles et leurs diasporas, en particulier les productions audiovisuelles sur toutes les plateformes actuelles et émergentes, au sein d'un réseau local et international.