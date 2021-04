Madagascar: Ambassade de Chine - Don de matériels sanitaires au CHU d'Anosiala

Les équipements sanitaires, fortement utiles en ce moment où la deuxième vague de Covid-19 fait rage.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'ambassade de Chine à Madagascar vient de remettre une donation de matériels sanitaires au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Anosiala. Ce lot a été remis, hier, au cours d'une cérémonie en mode virtuel - pandémie oblige - à laquelle ont assisté l'ambassadeur de Chine, SEMme Guo Xiaomei et le chef d'établissement du CHU Anosiala, Razafimahatratra Rado. Figurent dans le lot, 30 respirateurs, 10 machines à oxygène, 6 000 masques médicaux, 100 combinaisons de protection et 100 lunettes de protection.

« L'épidémie ne connaît pas de frontières et l'amitié non plus. Nous croyons en la solidarité humaine. Nous sommes convaincus que Madagascar, la Chine, le monde entier ensemble, nous vaincrons la pandémie de la Covid-19», a alors indiqué l'ambassadeur. Le chef d'établissement du CHU Anosiala, pour sa part, n'a pas manqué de souligner que ces matériels médicaux et de protection permettront de soulager les malades et de protéger le personnel soignant d'Anosiala, en ces temps difficiles où le manque d'infrastructures et les soucis logistiques face à la vague violente de Covid-19 restent un défi majeur à relever.