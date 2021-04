Madagascar: Athlétisme - Un challenge pour l'élite !

Même à huis clos comme l'exige la conjoncture, une compétition d'athlétisme reste très attrayante sur tous les plans.

Ils seront 50 athlètes de haut niveau à participer, pendant deux jours, au stade d'Alarobia au Challenge de la FMA. Une manière pour la présidente Norolalao Andriamahazo et son équipe de meubler la saison ou pour être plus exact pour sauver ce qui peut encore l'être. On sait en effet que chaque athlète, les grands athlètes qui plus est, a besoin de se ressourcer pour tenter de se maintenir à un niveau acceptable.

L'objectif de la fédération est donc des plus louables avec en toile de fond un air de défi sinon de dépassement de soi pour chaque athlète invité. Cerise sur le gâteau, on aura droit à des finales directes entre les meilleurs athlètes, hommes et dames du moment. Il n'est pas exclu que des records tombent ou tout au moins on verra certains signer de meilleures performances individuelles.

En attendant, voici le programme durant ces deux journées très certainement prometteuses.

Jeudi 22 avril

09h00 : 100m haies dames et heptathlon

09h45 : Hauteur heptathlon

11h00 : Poids heptathlon et poids hommes

14h30 : 200m heptathlon

Vendredi 23 avril

09h00 : Longueur heptathlon et longueur dames

09h00 : 3000m dames

09h15 : 10 000m hommes

09h30 : 800m hommes

09h45 : 400m haies hommes

10h00 ; 100m dames

10h15 : Javelot heptathlon

10h15 : 100m haies dames

14h30 : 110m haies hommes

14h45 : 400m dames

15h00 : 400m hommes

15h15 : 800m dames et heptathlon