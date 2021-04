Madagascar: Vols internationaux - Barrière aux frontières pour les passagers entrants

L'Etat intensifie les mesures visant à limiter la propagation de la Covid-19, face à la prolifération des variants de la maladie dans différents pays.

Le rapport du Conseil des ministres d'hier a noté que Madagascar interdit désormais l'entrée de tout passager provenant de l'extérieur du territoire, peu importe le pays d'où il vient. Cependant, les ressortissants étrangers qui désirent rentrer dans leur pays d'origine ont le droit de quitter la Grande île. Par ailleurs, en ce qui concerne le transport terrestre, le rapport a indiqué que les véhicules transportant des produits périssables, notamment les produits agricoles, pour approvisionner le marché d'Antananarivo, peuvent circuler librement, même de bon matin, pour acheminer ces produits vers les places de marché.

Contrôles. Toujours dans le contexte de la crise sanitaire, des contrôles stricts seront menés par le Ministère de la Santé Publique et celui en charge du Commerce et de la Consommation, ainsi que par l'Ordre des pharmaciens, afin de lutter contre les spéculations abusives. Selon les informations, les prix applicables seront communiqués au public, tous les vendredis. Ces contrôles seront menés, d'abord dans la région Analamanga, ensuite dans les autres régions à travers le pays. En outre, le Conseil des ministres a autorisé l'Administration publique à acquérir directement les matériels et consommables nécessaires pour la lutte contre la Covid-19 auprès des usines productrices. Cette nouvelle démarche permettrait d'éliminer les intermédiaires qui prennent des marges excessives, selon les explications. Par ailleurs, toutes les dépenses liées à la lutte contre la Covid-19 doivent passer par le Fonds CCO et être approuvées par le ministère de la Santé, le ministère de l'Economie et des Finances, la Primature et la Présidence de la République.