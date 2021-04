Maroc: Le pays dénonce l'obstruction algéro-polisarienne du processus de nomination d' un Envoyé personnel au Sahara

Omar Hilale : L'Algérie doit assumer ses responsabilités en contribuant pleinement au processus des tables rondes

Dans une lettre adressée aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, à la veille des consultations du Conseil sur la question du Sahara marocain, prévues le 21 avril, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, a mis à nu les obstructions, blocages et atermoiements de l'Algérie et du Polisario au sujet de la nomination d'un Envoyé personnel du Secrétaire général et la reprise du processus politique onusien, battant en brèche les amalgames et la confusion que l'Algérie tente de créer à ce sujet. A cet égard, Omar Hilale a souligné que le Maroc a promptement accepté les propositions du Secrétaire général de l'ONU pour les nominations, d'abord, de l'ancien Premier ministre roumain, Petre Roman, en décembre 2020, et par la suite, de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, Luis Amado, le mois dernier, en tant qu'Envoyé personnel pour le Sahara marocain. "A travers ses réponses positives et diligentes à ces propositions, le Maroc reconfirme son engagement de soutenir les efforts exclusifs de l'ONU pour résoudre ce différend, ainsi que son respect des résolutions du Conseil de sécurité", a déclaré le diplomate marocain.

"A l'opposé, l'Algérie et le Polisario continuent de bloquer le processus politique onusien. En moins de trois mois, ils ont refusé les deux propositions de nomination de Petre Roman et de Luis Amado. Ce qui constitue une violation flagrante de la résolution 2548, qui a demandé la nomination d'un nouvel Envoyé personnel dans les meilleurs délais", a-t-il rappelé. "Cette obstruction constitue un affront à l'autorité du Secrétaire général et un dédain aux résolutions du Conseil de sécurité. Elle met à nu le double langage de l'Algérie et du Polisario: d'une part, ils appellent, en public et au plus haut niveau, à la nomination d'un Envoyé personnel et la reprise du processus politique, osant même critiquer le Secrétaire général pour l'absence d'un Envoyé. D'autre part, ils rejettent tous les candidats qualifiés et de stature internationale, proposés par le Secrétaire général", a martelé Omar Hilale. Et d'ajouter que "l'Algérie et le Polisario devront assumer l'entière responsabilité de leur prise en otage du processus politique, tant demandée par le Conseil de sécurité".

L'ambassadeur Hilale a également rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé au Secrétaire général de l'ONU, lors de leur entretien téléphonique du 16 novembre 2020, que le Maroc continuera de soutenir les efforts des Nations unies dans le cadre du processus politique, qui devrait impliquer les véritables parties. «Dans ce cadre, l'Algérie est la partie principale qui a créé et qui mobilise tous ses moyens pour pérenniser ce différend. Elle doit assumer ses responsabilités en contribuant pleinement au processus des tables rondes, tel que consacré par les résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 du Conseil de sécurité, afin de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à la question du Sahara marocain», a-t-il insisté. «L'initiative d'autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, et dont la prééminence, le sérieux et la crédibilité ont été consacrés dans les 17 résolutions du Conseil de sécurité depuis sa présentation en 2007, est et restera l'unique solution à ce différend», a conclu l'ambassadeur du Maroc.

Nasser Bourita s'entretient avec son homologue danois

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu lundi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Jeppe Kofod, durant lequel les deux ministres ont loué l'excellence des relations bilatérales, marquées par un dialogue politique régulier et une coopération économique très dynamique. Les deux ministres ont convenu de renforcer les échanges pour mettre en place un agenda post-pandémie, à même de consolider le caractère stratégique et prioritaire de la coopération entre les deux pays, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE dans un communiqué.

Cet entretien a permis à Nasser Bourita et à Jepoe Kofod d'échanger également sur les possibilités de coopération pour la lutte contre la Covid-19 et sur les différentes mesures engagées par les deux pays en matière de relance post-pandémie, ajoute la même source. Le ministre danois, poursuit le communiqué, a tenu à saluer le Maroc, partenaire stratégique de l'UE, pour son rôle déterminant en tant que pôle de stabilité et de développement dans la région. Les deux ministres ont réitéré l'intérêt de poursuivre la concertation au sein des instances internationales, pour promouvoir le multilatéralisme et la coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la lutte contre le changement climatique, relève le ministère.