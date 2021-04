Ile Maurice: Port-Louis - Un sexagénaire accuse une mendiante de vol

Un homme de 67 ans soupçonne une femme, venue lui demander de l'aumône, de lui avoir volé son portable et son porte-monnaie contenant Rs 6,300. L'habitant de Port-Louis a porté plainte au poste de police de Plaine Verte hier, mercredi 21 avril.

Contacté au téléphone, le sexagénaire a accepté de revenir sur l'incident. Il explique que mardi dernier, vers 11 heures, une femme l'a approché lorsqu'il rentrait chez lui. Elle avait un enfant en bas âge avec elle. «Elle m'a demandé de l'argent. Elle est ensuite venue jusqu'à chez moi pour me demander si j'avais quelque chose à manger», raconte le Portlouisien. Ce dernier confie qu'il n'a pas hésité à aider la femme. «Li dans nou fami sa depi tipti mo paran finn edik nou pou nou ede. Mo pa'nn refiz li sirtou ki ena enn zenfan avek li. Mo finn fer li rentre, mo'nn fer zi mo'nn donn zot avec «naan». Mo pa'nn panse li ena move lintansion». La femme est ensuite partie.

Le plaignant relate que la femme serait revenue dans l'après-midi. «Je me reposais lorsque j'ai entendu le bruit du portail. Elle est venue, cette fois-ci, me demander de l'eau glacée. Je lui ai donné de l'eau et elle est repartie», souligne-t-il.

Ce n'est que le lendemain que le retraité devait constater que son portable et son porte-monnaie avaient disparu. Il soupçonne la femme d'être à l'origine du vol. «Elle a dû revenir et voyant que je ne répondais pas, elle en a profité pour voler mes affaires.» L'habitant se dit très traumatisé par cet incident et demande au public de faire preuve de prudence. «Tro bokou dimoun ena move lintansion. Mo'nn sagrin sa zenfan ki avek li la sa mem mo pa finn kapav refiz li» relate-t-il. L'enquête policière se poursuit.