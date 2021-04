Gabon: Le Journaliste Freddhy Koula reçu par le Ministre d'Etat Edgard Anicet Mboumbou Miyakou

Le Journaliste Freddhy Koula Moussavou, Consultant pour RFI, Canal , a été reçu par le Ministre d'Etat gabonais en charge de la Communication et de l'Economie Numérique, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou. Les deux acteurs de la vie publique ont échangé sur plusieurs sujets relatifs aux questions liées aux enjeux du développement de la Télévision gabonaise.

Aussi, ont-ils abordé le projet sportif et éducatif développé autour d'Atlético Akanda sans oublier le développement et l'épanouissement des jeunes de la province de la Nyanga dont ils sont tous deux originaires. L'homme des médias a suggéré au Ministre qu'il était peut-être temps de faire renaître la fierté Mounadji 76, et se mobiliser pour faire revivre cette passion dans le G5. Le communicateur nous fait l'économie de cette rencontre.

"J'ai eu le privilège d'échanger, durant près d'une heure ce jour, avec le grand frère Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et de l'Economie Numérique, originaire de la province de la Nyanga, comme moi (de Moabi, je suis).

Cet échange, que j'ai personnellement sollicité, était surtout l'occasion pour moi de lui poser des questions (liées à la Thèse de Doctorat que je prépare) sur les enjeux du développement de la Télévision gabonaise), et de faire modestement des suggestions sur l'évolution du PAG (Paysage Audiovisuel Gabonais) qui, à mon humble avis, passe d'abord par un investissement dans les équipements, puis la formation de ses acteurs.

Grand fan de sport (ancien tennisman) et habitant de la commune d'Akanda, j'en ai profité pour lui expliquer notre projet sportif et éducatif développé autour d'Atlético Akanda.

Le momentum de notre échange était lié également à l'essor, au développement et l'épanouissement des jeunes de notre province « la Nyanga », qui ont besoin d'action, d'activités, d'orientation et de travail.

En parlant d'activité, cela fait pas mal d'années qu'il n'y a plus de club de football Nynois dans l'élite du football gabonais, j'ai suggéré au Ministre qu'il était peut-être temps que nous, qui avions grandi avec la fierté Mounadji 76, nous mobilisions pour faire revivre cette passion dans le G5. C'est un impératif. Une nécessité qui fera revivre notre province, et sa belle capitale, Tchibanga.

J'espère que tous les cadres et enfants (moi y compris) de la province de la Nyanga, où qu'ils soient, allons vite travailler ensemble (loin des considérations politiques et partisanes, sincèrement), et envoyer un autre message d'espoir à nos jeunes frères et sœurs.

Que Dieu nous protège ! "