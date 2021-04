Sénégal: Pénurie de gaz butane à Dakar, depuis quelques jours - La bonbonne de 12 kg toujours introuvable

Le manque de gaz butane est bien une réalité dans la capitale sénégalaise. La bonbonne de 12 kg est difficile à trouver actuellement sur le marché. C'est le constat fait dans plusieurs points de vente, notamment les stations-services. En revanche, les bouteilles de 6 et de 9 kg sont bien disponibles dans ces stations et boutiques de quartiers.

Les services du ministère du Pétrole et des Energies ont, dans un communiqué datant du dimanche 18 avril, démenti l'information sur la pénurie de gaz notée dans plusieurs quartiers de Dakar. En tout cas, sur le terrain, la réalité est toute autre. Cette supposée pénurie est perceptible pour ce qui concerne la bonbonne de 12 kg. En cette période de grande consommation, trouver une bonbonne de gaz de 12 kg reste un vrai parcours du combattant.

A la station Total de Khaar Yalla, située dans le quartier de Grand Yoff, les bouteilles de 6 et de 9 kg sont bien présentes. Cependant, le déficit pour le gaz de 12 Kg est bien réel. A notre arrivée sur les lieux à 15h et quelques minutes, la bonbonne de 12 kg est épuisée. Ici, c'est le «premier arrivé, le premier servi». Ce qui fait dire à Ousmane Thiam, un des agents de cette station-service, que la demande est supérieure à l'offre. «Actuellement la bonbonne de 12 kg connait un manque cruel. Nous en recevons, mais le nombre est très minime que d'habitude. Aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. Nous avions l'habitude d'avoir une réserve et vendre pendant des semaines, sans pour autant que ça ne s'épuise», confie M. Thiam.

Avant d'ajouter: «Nous peinons à avoir une livraison suffisante. Nous restons des jours sans plus rien avoir et ça ne concerne que le 12 kg». Même constat à la station Total de Liberté 6, située à côté du rond-point. Ici, les agents trouvés sur place n'ont pas souhaité réagir. Suffisant pour s'apercevoir du manque de la bouteille de 12 kg puisqu'à notre présence sur place, nous avons quand même pu nous approcher d'une décharge de bonbonne de gaz essentiellement composées du 6 et du 9 kg.

La station située à Scat-Urbam à Grand Yoff connait aussi même le sort. C'est toujours le «premier arrivé, le premier servi». Toutefois, il faut préciser que la bouteilles de 6 et 9 Kg utilisées par la plupart des ménages sont disponibles.