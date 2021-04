Cameroun: Joseph Abena Abena - La voix et la plume de Kribi

Le promoteur de Radio Espoir est l'un des journalistes les plus populaires par la population de l'Océan.

S'il y a des noms de journalistes à citer à Kribi, celui de Joseph Abena Abena sera parmi les deux premiers. La quarantaine entamée, ce fils de la Mefou-et-Akono a écrit son nom en lettres d'or dans la famille médiatique du département de l'Océan. Sa voix et sa plume font de lui un héros dans la cité balnéaire.

Joseph Abena Abena, promoteur de Radio Espoir est pour certains, un livre d'histoire moderne de la ville de Kribi. C'est en 2002 que le jeune journaliste s'installe à Kribi. Il travaille alors pour Radio Bonne nouvelle. Quelques années plus tard, il est recruté à Beach FM. Il se raconte dans la ville de Kribi que Joseph Abena Abena, à cette époque, était l'informateur principal. « Ce garçon nous donnait des informations vraies en temps réel. On se posait la question de savoir comment il fait pour être au parfum de l'actualité du département de l'Océan et même de la région du Sud », raconte Antoine Ze, un des notables de Kribi. Après Beach FM, Joseph Abena dépose ses valises à Kribi FM. Le promoteur de cette radio fait de lui le chef de chaîne. Dans la cité balnéaire, son départ de la première radio de Kribi avait suscité des commentaires. « Nous l'avons traité de traitre. Nous ne savions pas pourquoi il était parti », souligne un ancien responsable de Beach FM.

Joseph Abena Abena a donc roulé sa bosse, comme journaliste à Kribi. Enfant, il était déjà fan de la radio. Ses nombreux stages à l'étranger et même au pays ont apporté un plus dans sa carrière. Ses jeunes confrères le sollicitent à tout moment. Pour être au service de tous, Joseph Abena Abena a créé sa radio. Celle-ci a émis son premier son en février 2017. Antoine Bisaga, ancien préfet de l'Océan, avait d'ailleurs salué le courage de ce jeune Camerounais, sans moyens, qui, par amour pour le métier de journaliste, a ouvert la porte à d'autres jeunes. « On se bat comme on peut », répond le promoteur de Radio Espoir à la question : « Comment faites-vous pour garder votre effectif ? »

Il ne s'est pas limité à la radio. Joseph Abena Abena dont la vie professionnelle n'est pas un fleuve tranquille est aussi un amoureux de la presse écrite. Correspondant de la Nouvelle Expression dans l'Océan, il est écrit aussi pour le quotidien Le Jour.