Cameroun: Décentralisation - Cameroun et la Turquie cherchent la voie

Les pistes d'une coopération dans le développement local étaient au cœur de la rencontre d'hier, entre le ministre, Georges Elanga Obam et l'ambassadeur, Volkan Isikci.

Il y avait audience hier, 21 avril au ministère de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel). Le ministre Georges Elanga Obam, a reçu le nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun, Volkan Isikci. Au sortir de ce tête-à-tête, le diplomate turc a confié aux médias que sa visite de courtoisie intervenait dans le cadre d'une tournée de prise de contact avec les autorités locales. Mais pas que. Il a aussi déclaré que la concertation avec le Minddevel leur avaient permis de penser les modalités d'approfondissement d'une coopération décentralisée porteuse de développement local.

Dans ce sens, les deux parties envisagent d'établir une feuille de route pouvant servir de boussole entre Yaoundé et Ankara. « Le ministre et moi avons passé en revue les relations existantes entre nos deux pays en matière de décentralisation et de développement local. On pense aussi établir une feuille de route en vue d'asseoir une coopération plus approfondie dans ces domaines », a affirmé Volkan Isikci.

Avant de se rendre au Minddevel hier, le chef de la mission diplomatique turque au Cameroun avait été reçu, le jeudi 15 avril dernier par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Avec le ministre Gabriel Mbairobe, ils avaient également abordé les pistes pouvant concourir à une coopération agricole approfondie entre le Cameroun et la Turquie. Puis, l'ambassadeur s'est rendu le lendemain, 16 avril, chez le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchuinte. Les deux personnalités avaient alors passé en revue, l'état des lieux des relations entre les deux parties dans le domaine de la recherche scientifique.