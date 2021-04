Maroc: Sur la ligne de front, les éléments de la DGSN à pied d'œuvre pour circonscrire la pandémie à Béni Mellal

Béni Mellal — Aux entrées comme aux sorties de la ville de Béni Mellal, les éléments de la DGSN ne laissent rien au hasard. Une organisation méticuleuse, des points de contrôle répartis sur l'ensemble de la ville et un seul mot d'ordre, le respect des mesures sanitaires.

Les éléments de la Police Nationale à Béni Mellal veillent de jour comme de nuit au bon respect de l'état d'urgence sanitaire. Ils sont pleinement conscients de la nécessité de faire respecter les consignes gouvernementales relatives non seulement à l'attestation de déplacement provisoire mais aussi au respect du couvre-feu nocturne.

A quelques minutes de l'appel de la prière du Maghreb, les éléments du corps urbain, d'autres en civil relevant de la police judiciaire en plus des agents de la circulation s'affairent d'ores et déjà sur le site du barrage judiciaire installé à l'entrée de la route de Béni Mellal en provenance de Marrakech. Ces éléments se relaient en permanence sur ce barrage qui connaît une forte affluence après le Ftour.

Même chose pour les autres barrages en provenance de Casablanca, de Fès et Fkih ben salah en plus de barrages administratifs installés dans divers endroits et boulevards de la ville.

Ces héros du devoir national commencent une nouvelle longue nuit animée par le devoir national et la négation de soi. Ils travaillent d'arrache-pied pour le respect des mesures de confinement imposées par les autorités publiques du Royaume pour contenir la propagation du nouveau Coronavirus.

Les différentes mesures semblent bien respectées au niveau de la province de Béni Mellal grâce aux efforts consentis par ces éléments et au renfort des patrouilles d'autres brigades relevant de la province qui se sont également mobilisées afin de couvrir toutes les zones même les chemins non carrossables. La Police de Béni Mellal est partout dans la ville.

Au-devant de la scène, aussi, les unités mobiles de la sécurité publique relevant des arrondissements de police et de la brigade motocycliste mobile qui sillonnent, pour elles, la province de bout en bout pour s'assurer du bon respect du couvre-feu nocturne dans une noble mission vaincre ce mal invisible.

Preuve en est, le Préfet de police de Béni Mellal par intérim, Tayb Ouali veille personnellement au bon déroulement des mesures de contrôle de la régularité de l'autorisation provisoire de déplacement de chaque automobiliste et du motif de sa sortie nocturne. Rien n'est laissé au hasard. Il faut s'assurer du plein respect des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire et du couvre-feu nocturne et surtout la verbalisation des conducteurs et des personnes qui se sont laissées porter par la tentation de rompre le couvre-feu nocturne.

Toute personne ne disposant pas d'une attestation de déplacement est verbalisée, sensibilisée et enfin priée de faire marche arrière dans la démarche d'une police citoyenne au service des habitants de Béni Mellal.

Plusieurs autres agents ont investi d'autres barrages aux entrées et sorties de la ville et luttent sur la ligne de front contre la Covid-19, d'une part, et surtout pour imposer le respect du couvre-feu pendant le mois béni.

D'autres policiers arpentent pour eux les ruelles désertes de la ville. Les habitants de la ville, claquemurés, se sont conformés aux mesures imposées par les pouvoirs publics. On ne badine pas avec la Covid-19 a martelé à la chaîne d'information continue de la MAP (M24), un chauffeur de Taxi de la ville, saluant hautement l'apport des éléments de la Police Nationale à Béni Mellal dans le respect des mesures décidées par les autorités et dans la facilitation de leurs fonctions de conducteurs de taxis.

Dans une déclaration à la MAP, le Préfet de Police de Béni Mellal a souligné que la présence des éléments de la Police Nationale dans ces barrages intervient en application des directives du Directeur général de la Sûreté nationale relatives au respect de l'état d'urgence sanitaire, indiquant que ces dispositifs de sécurité sont déployés quotidiennement et connaissent la participation de l'ensemble des fonctionnaires de la préfecture de la police de Béni Mellal, dont les éléments du corps urbain, du commandement local en plus des chefs des services préfectoraux.

Le préfet de la Police de Béni Mellal a affirmé que l'ensemble des éléments sont mobilisés dans le cadre de patrouilles mobiles et pédestres en étroite coordination avec les autorités locales et l'ensemble des partenaires de la DGSN sur le terrain, à savoir, les Forces auxiliaires, la Protection Civile qui sont bien présents aux côtés de la DGSN pour faire respecter les mesures prises par les pouvoirs publics.

Il a hautement salué l'engagement citoyen des habitants de Béni Mellal qui ont fait preuve d'un conformisme sans faille, relevant, toutefois, l'irrégularité de certains cas où il faut intervenir par la force de la loi.

Si la région de Béni Mellal-Khénifra constitue un exemple de conformisme et de respect des mesures de confinement au niveau national c'est bien grâce à la bravoure des éléments de la préfecture de police de Béni Mellal mobilisés derrière SM le Roi Mohammed VI pour juguler cette pandémie.