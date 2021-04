Afrique: Coupe de la Confédération - Coton Sport en quarts de finale

Battu hier (1-2) par la Jeunesse sportive de Kabylie à Garoua, le club se qualifie grâce au succès (1-0) de Napsa Stars sur Rs Berkane, le tenant du titre.

La cinquième journée dans le groupe de B de la Coupe de la Confédération s'annonçait décisive pour la course aux quarts de finale. Une étape de la compétition que joueront la Jeunesse sportive de Kabylie et Coton Sport de Garoua. Les deux clubs étaient aux prises hier au stade Roumdé Adjia de Garoua. Conduit par Denis Lavagne, l'ancien coach de Coton Sport, le club algérien l'a emporté sur le score de 2-1. Un résultat lui permettant de revenir à la hauteur de son adversaire du jour avec neuf points et de lui ravir la première place du groupe par la même occasion. Ceci grâce à ses deux victoires dans leurs confrontations directes. Le salut de Coton Sport viendra de Lusaka. La lanterne rouge, Napsa Stars (Zambie), a créé la sensation en dominant Rs Berkane (Maroc) 1-0. Avec cinq points, les Marocains, tenant du titre, ne peuvent plus mathématiquement rejoindre les deux leaders.

Pour son retour hier à Garoua, 10 ans après son départ, Denis Lavagne a joué un malin tour à son ancienne équipe. Le technicien français a attendu l'heure de jeu pour lancer la visite de ses pièges. Le premier a été tendu à la 33e mn avec le carton jaune adressé à Sibiri Sanou. Le Burkinabé, meneur de jeu et meilleur joueur de Coton Sport, tombera dans un autre piège lorsqu'il écopera peu après la pause d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Et le match bascula. Réduit à 10 contre 11, Coton, amoindri par les absences de Salomon Banga et de Etame, sa charnière centrale, était face à une terrible équation. Comment marquer un but sans en prendre ? Dans la foulée de la sortie de Sibiri, les visiteurs trouvent des espaces. Et inscrivent deux buts signés du capitaine Rida Bensayah à la 63e minute et Mohamed Walid Bencherifa à la 68e minute.