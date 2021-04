Sénégal: Macky Sall face aux jeunes - « L'Etat ne vous abandonnera pas »

Le chef de l'Etat a présidé ce 22 avril, un conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes au Cicad de Diamniadio. Une occasion pour Macky Sall de rassurer les jeunes venus des 14 régions du pays. « Ce conseil présidentiel est le vôtre. Nous avons vécu ce que vous vivez actuellement, je connais vos doutes, vos attentes, vos aspirations et vos ambitions d'être utiles à vos familles. Mais sachez que la lutte contre le chômage des jeunes est une bataille de longue haleine qui ne se gagne pas en un jour.

Cependant, l'État ne vous abandonnera pas. Je serai toujours à vos côtés à la recherche de solutions et nous vous assurons de notre engagement volontariste en attendant que les efforts envisagés puissent porter leurs fruits », a déclaré le président Sall. Il a souligné qu'il fera plus d'efforts pour réduire le chômage. « Je reste plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. Je serai toujours à vos côtés, à la recherche de solutions à vos problèmes.

Le gouvernement restera mobilisé, et l'Etat mettra les moyens qu'il faut pour relever le défi », a indiqué Macky Sall. Dans son discours, il a rappelé que lors de ses messages à la Nation des 8 mars et 3 avril derniers, avoir annoncé une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur trois ans, en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entreprenariat et au secteur informel.

«Ces ressources serviront à financer le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio- économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI, qui sera issu de ce Conseil présidentiel », a expliqué M. Sall.

Dans cette dynamique, il a lancé un clin d'œil au secteur privé. « La création d'emploi relève d'abord du secteur privé. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec le patronat pour que la création d'emplois des jeunes soit aussi une affaire surtout du privé.

J'encourage le secteur privé à soutenir davantage la filiale duale école-entreprise pour donner aux jeunes la chance du débutant et les aider à mieux préparer la vie professionnelle », a lancé le président de la République.

