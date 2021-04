Afrique: Une exposition-vente de produits d'art et d'artisanat destinée au corps diplomatique

ALGER -Une exposition-vente de produits d'art et d'artisanat destinée au corps diplomatique accrédité en Algérie a été inaugurée jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères (MAE).

L'exposition qui vise à faire connaître et à promouvoir l'artisanat algérien en tant que source de richesse hors hydrocarbures a été inaugurée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi.

Après avoir salué les efforts déployés en vue d'organiser cette exposition, le ministre des Affaires étrangères a évoqué "le rôle des ambassadeurs des Etats amis dans la promotion du produit national à l'étranger".

De son côté, Mme Krikou a rappelé les mécanismes mis en place par son département ministériel afin d'encourager la création des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat économique, mettant en exergue la "forte volonté politique" en faveur de la promotion de ce domaine.

Et d'ajouter que cette exposition "vise à promouvoir l'artisanat comme source de richesse et à lui permettre d'accéder aux marchés internationaux, dans le cadre de la promotion des exportations hors hydrocarbures, et de contribuer ainsi au développement national global".