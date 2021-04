Congo-Kinshasa: Riposte à la Covid-19 - Le Nord-Kivu démarre la campagne de vaccination le 1er mai

En prévision de cette activité qui sera lancée à Goma, chef lieu du Nord-Kivu par le gouverneur de cette province, Carly Nzanzu Kasivita, le ministre provincial de la Santé, Nzanzu Syalita Eugène, a réceptionné le 21 avril un important lot de soixante mille doses de vaccins Astrazeneca à l'aéroport de Goma.

Ces vaccins sont destinés aux villes de Goma, Butembo, Beni et d'autres coins de la province. A en croire le ministre provincial de la Santé, cette campagne de vaccination cible seize zones de santé. "Nous devons vacciner dans les seize zones de santé concernées. Il s'agit de Goma, Beni et Butembo. Goma à elle seule comprend 70% des malades de covid-19", a t-il fait savoir tout en ajoutant que "la campagne de vaccination contre la covid-19 sera lancée, mais le vaccin sera donné dans les hôpitaux qui seront ciblés et communiqués à la population"

Il a, par ailleurs, indiqué que le vaccin est volontaire et seules les personnes âgées de plus de 55 ans, les personnes souffrant des maladies chroniques et les prestataires de santé qui seront à la première ligne dans la lutte contre la pandémie.

La campagne de vaccination contre cette pandémie qui ravage le monde, depuis plus d'une année, sera donnée en site fixe. Des centres de santé et bien d'autres endroits seront retenus pour servir de sites de vaccination. Avant le lancement de cette campagne, l'heure est à la sensibilisation de la population pour qu'elle adhère à cette initiative qui entre dans le cadre de la riposteà la covid-19.

Rappelons que la ville de Kinshasa avait lancé la campagne de vaccination contre la covid-19, le 19 avril, à l'Université de Kinshasa. Quelques personnalités se sont fait vacciner, notamment le ministre sortant de la Santé, le Dr Eteni Longondo, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaigner, la directrice nationale du programme elargi de vaccination, Dr Elisabeth Mukamba.