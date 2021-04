Afrique Australe: L'UE fournit une aide humanitaire de plus de 43 millions d'euros au Soudan du Sud

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 22 April 2021 / PRN Africa / -- Le commissaire Lenarčič, actuellement en visite au Soudan du Sud, a annoncé aujourd'hui une nouvelle enveloppe de 43,5 millions d'aide humanitaire au pays. Les fonds seront utilisés, entre autres, pour aider ceux qui en ont le plus besoin, y compris en leur fournissant protection et aide alimentaire, ainsi que les personnes touchées par les crises d'origine humaine et les catastrophes naturelles.

Le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, a déclaré: «La situation humanitaire au Soudan du Sud est extrêmement précaire. Certaines régions de ce pays, qui est le plus jeune d'Afrique, sont confrontées à des conditions proches de la famine et le pays dans son ensemble se prépare à la pire crise alimentaire de son histoire. Or, cette situation critique dans le pays semble susciter peu d'intérêt sur la scène internationale. Cinq donateurs, dont la Commission européenne, représentent à eux seuls près de 77 % de l'aide totale au Soudan du Sud. Ce manque d'intérêt risque de transformer cette situation déjà désastreuse en une crise oubliée. Une intensification de l'action humanitaire est nécessaire d'urgence de la part de l'ensemble des donateurs, afin de veiller à ce que les capacités adéquates soient en place. Si on ne remédie pas à cette situation dès maintenant, les choses vont encore empirer l'année prochaine et le nombre de morts va encore augmenter.»

Le financement de l'UE annoncé aujourd'hui contribuera à répondre aux besoins humanitaires urgents, à fournir une protection humanitaire aux communautés touchées par la violence et à renforcer la préparation pour faire face aux nouveaux chocs, y compris les épidémies et les catastrophes naturelles. Compte tenu du fait que des millions d'enfants ne vont pas à l'école au Soudan du Sud, une partie du financement sera également consacrée à l'éducation dans les situations d'urgence.

Contexte

Au Soudan du Sud, plus de 8 millions de personnes ont des besoins fondamentaux insatisfaits, dont plus de 7 millions sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Certaines régions du pays sont confrontées à des conditions proches de la famine. Cette situation alarmante est principalement due aux violences généralisées contre les civils dans une grande partie du pays, qui nuisent également à la sécurité et au travail des travailleurs humanitaires.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'UE a également mobilisé un large éventail d'outils et d'instruments pour faire face directement aux problèmes plus larges en matière humanitaire et de développement au Soudan du Sud, notamment une assistance sanitaire d'urgence, la fourniture d'équipements de protection pour les professionnels de la santé de première ligne, le renforcement de la capacité des laboratoires et un soutien à la paix dans le contexte de la crise de la COVID-19.

Globalement, en 2020, la Commission européenne a consacré plus de 21 millions d'euros à la lutte contre la pandémie dans le pays, y compris en finançant deux ponts aériens humanitaires qui ont permis d'apporter 65 tonnes d'équipements de protection personnels aux travailleurs de première ligne en juillet 2020. Cette année, l'UE soutient la fourniture de vaccins contre la COVID-19 au Soudan du Sud dans le cadre de la facilité COVAX, dont la première livraison a eu lieu fin mars. En outre, la Commission vient de lancer une initiative humanitaire de l'UE pour un montant de 100 millions d'euros afin de soutenir la vaccination contre la COVID-19 en Afrique.

SOURCE Commission europénne