Maroc: Al Hoceima - Les comités de contrôle de la qualité et des prix accentuent leur vigilance pendant le Ramadan (responsable)

Al Hoceima — Les comités de contrôle de la qualité, des prix et d'hygiène au niveau de la province d'Al Hoceima ont accéléré le rythme de leur travail et accentué leur vigilance depuis le début du mois de Ramadan, a souligné le chef de la division de la coordination et des affaires économiques à la province, Mohamed Aboudaoud.

Dans une interview accordée à la MAP, le responsable a affirmé que ces comité ont, depuis le début du mois sacré de Ramadan, effectué des visites aux différents points de vente, commerces et locaux de services, ainsi qu'aux centres commerciaux, en tenant compte des mesures préventives adoptées pour endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19, soulignant que cette dynamique intervient dans le cadre des efforts consentis par les autorités compétentes, sous la supervision du gouverneur de la province d'Al Hoceima, Farid Chourak, pour assurer un approvisionnement suffisant, et contrôler les prix et la qualité des produits exposés à la vente pendant ce mois béni.

Il a relevé que ces comités, qui mènent des interventions au niveau des différentes collectivités territoriales relevant de la province d'Al Hoceima selon un programme établi à cet effet, comportent parmi leurs membres des représentants de la division de la coordination et des affaires économiques à la province, du ministère de l'Industrie et du commerce, de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), du ministère de la Santé, des autorités locales, de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, de la protection civile et des forces auxiliaires.

M. Aboudaoud a indiqué que dans le cas où une violation des lois en vigueur est constatée, les responsables prennent les mesures nécessaires à l'encontre des contrevenants, en procédant notamment à leur mise en garde, l'établissement de procès verbaux d'infraction à leur encontre, la saisie des produits impropres à la consommation et à la destruction des produits avariés.

Il a noté que ces opérations de contrôle, qui se poursuivront au même rythme pendant tout le mois de Ramadan, en coordination avec les autorités locales et les services extérieurs concernés, ont permis, jusqu'à présent, la saisie d'une quantité importante de divers produits impropres à la consommation, notamment les viandes rouges, les denrées alimentaires et les saucisses.

Le responsable a précisé qu'après la collecte des produits saisis, l'achèvement des travaux du comité et l'établissement d'un rapport sur le sujet, intervient l'opération de destruction de ces produits et ceux avariés, selon les mesures convenues par les membres du comité.

Il a expliqué que ces opérations de contrôle, qui ne se limitent pas uniquement au mois de Ramadan mais sont effectuées périodiquement durant tous les mois de l'année, conformément aux lois en vigueur dans ce domaine, sont bien accueillies et appréciées par la population, consciente du rôle important que jouent ces comités dans la protection de la santé et la sécurité des consommateurs et la garantie de la qualité et de la sécurité de tous les produits alimentaires proposés à la vente dans tous les magasins et centres commerciaux.

Le chef de la division de la coordination et des affaires économiques a, par ailleurs, souligné l'approvisionnement normal du marché au niveau de la province d'Al Hoceima et la disponibilité de tous les produits, y compris les produits de base, en particulier ceux qui sont très demandés et largement consommés pendant le mois de Ramadan, comme le lait, les légumineuses, le gaz butane et la farine, ainsi que les huiles et les viandes rouges.

Il a relevé qu'avant le début du Ramadan, il a été procédé à la tenue de plusieurs réunions, consacrées à l'examen de la situation de l'approvisionnement de la province en tous les produits de consommation, en particulier ceux qui sont très demandés pendant ce mois, et à la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement normal et régulier du marché en ces produits.