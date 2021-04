Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 2 morts lors d'une attaque armée dans un comptoir d'achat d'or à Mwenga

Deux personnes dont un civil et un militaire FARDC ont été tuées par des hommes armés non identifiés dans une attaque mercredi 21 avril dans la soirée dans un comptoir d'achat d'or à Lubigi, dans le territoire de Mwenga (Sud-Kivu).

D'après l'un des notables du territoire de Mwenga, Moise Butimbushi, des hommes armés ont fait incursion et se sont mis à tirer à bout portant sur le militaire commis à la garde de cette maison de commercialisation des minerais. Les assaillants ont emporté une importante somme d'argent et une grande quantité d'or.

« Le propriétaire est très bien connu dans le milieu sous le nom de Kadogo. On lui avait donné des militaires pour sécuriser sa maison. On a commencé à tirer à bout portant sur le militaire et ils ont alors commencé à piller la maison et emporté une importante somme d'argent. Et il y a un client aussi qui est venu vendre son or et il a été atteint par une balle. Donc 2 personnes ont succombé », a-t-il expliqué.