Congo-Brazzaville: Awards 2020 - Joachim Christ Mabouna reçoit le prix spécial grand producteur congolais

Le prix lui a été décerné par l'émission Studio 210 trophée panafricain de l'excellence de Télé Congo qu'anime Ed Chevry Diazz.

« Le prix remis à Joachim Christ Mabouna est un prix spécial grand producteur pour ce qu'il fait particulièrement pour les deux rives du fleuve Congo bien qu'il soit de la diaspora. Nous avons voulu reconnaître son mérite. Studio 210 a cette particularité de mettre en lumière les talents, les créateurs, les génies qui ne sont pas toujours connus », a expliqué Ed Chevry Diazz.

Le récipiendaire s'est réjoui de ce prix en ces termes : « Le Congo vient de nous encourager et cela nous fortifie à redonner davantage et à travailler encore plus durement pour que le Congo et l'Afrique entière nous reconnaissent ».

« Je la connais aujourd'hui en surface, je ne savais pas que Studio 210 décernait des prix depuis quelques années. Ils ne sont pas à leur coup d'essai, ce sont des expérimentés. Dieu seul sait qu'au travers des contacts que nous avons, nous allons soutenir cette structure pour qu'elle soit pérenne et continue à décerner des prix aux jeunes talents que nous sommes », a indiqué Joachim Christ Mabouna.

En effet, venu spécialement pour ce prix et les reconnaissances au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC), l'heureux récipiendaire s'est fait accompagner de l'artiste musicien ténor de son label, Poison Mobutu le roi du Zaïre. Cet artiste musicien d'une trentaine d'années, est une figure cotée en France. Joachim Christ Mabouna lui a consacré un documentaire intitulé « Arnaud 25/05 ». Il lui a produit la chanson "Nzoto" et prépare actuellement un grand projet dans lequel l'artiste a réalisé un enregistrement avec Werrason à Kinshasa, capitale de la RDC. Ils sont également en train de finaliser un album avec plusieurs featuring, le tout accompagné de quelques clips dont certains ont été réalisés à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo.

Qui est Joachim Christ Mabouna ?

Passionné de musique, Joachim Christ Mabouna est détenteur d'un master 2 en commerce international de l'université de Poitiers en France. Il est le patron de CJM Production, label de musique qui a signé une centaine de titres avec une douzaine d'artistes dont les plus connus sont : Nzeté Oussama, Marvy M'Mila, Maalash et Frangos, Gaël Shinobi pour la République du Congo ; Poison Mobutu, Samarino, Popaul Amisi, pour la RDC. Ce dénicheur de talents vient d'engranger plusieurs reconnaissances au Cameroun, en RDC et chez lui-même au Congo-Brazzaville. Altruiste, il est aussi le fondateur de l'association « Le coup de pousse-pousse » qui aide les orphelins et les veuves à retrouver le sourire.

Signalons que la cinquième édition des Awards 2021 aura lieu en février 2022.