Angola: La lutte contre les insectes ravageurs renforcée à Cunene

Ondjiva — Le Bureau provincial de l'Agriculture dans la province de Cunene se sert à partir de ce mardi d'un véhicule de fumigation pour renforcer la lutte contre la peste acridienne qui ravage la région.

Cette situation a mobilisé depuis vendredi, des services de l'administration municipale et des forces armées pour renforcer la campagne de pulvérisation des pesticides dans les zones agricoles touchées par des sauterelles ravageurs.

C'est depuis le 9 de ce mois que les criquets se sont installés dans les municipalités d'Ombadja, Namacunde et Cuanhama, et ils ont déjà dévasté 561 champs agricoles de sorgho, de millet et de maïs.

Cependant, 9378 kits des produits pulvérisateurs et des équipements de protection ont été mis à la disposition de la province pour éradiquer ce fléau.

