Cameroun: Des journalistes formés sur la Corruption dans le secteur foncier

L'ONG Transparency international a organisé un atelier de formation des hommes de média les 25 et 26 août derniers à Kribi.

Ils ont quitté Kribi avec de nouvelles techniques en matière d'investigation et de lutte contre la corruption dans le secteur foncier. Pendant deux jours, les journalistes camerounais, une vingtaine, ont bénéficié d'une formation dont l'objectif était de renforcer leurs capacités en technique d'enquête des cas de corruption et pratiques assimilées et leur impact dans le secteur foncier au Cameroun. Les travaux de Kribi étaient organisés par Transparency international.

L'ONG fait constater qu'au Cameroun les investissements agro-industriels, l'exploitation minière et certains investissements de l'élite affectent négativement les utilisateurs coutumiers de leurs terres. Les données issues du Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne de Transparency international démontrent que la corruption est une pratique très répandue à la fois dans les transactions foncières et au niveau de l'administration foncière.