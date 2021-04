Togo: Un accident de la route fait des morts et des blessés à hauteur d'Anié

Jeudi noir sur la Nationale N°1. C'est ce que l'on peut dire. Et pour cause, un accident de la route entre un bus de transport en commun et un long véhicule (Titan) a fait plusieurs morts et des blessés graves.

D'après nos confrères de l'Agence Afreepress, cet accident qui s'est produit à Anié (environ 187 km au nord de Lomé) sur la nationale N°1, impliquait « un bus de transport en commun qui était en direction de la ville de Dapaong (600 km au nord de Lomé). Ce véhicule dans ses manœuvres a frôlé le flanc d'un long véhicule transportant de la marchandise en direction de Lomé. Ce qui le fera dérayer. Le bus a percuté tout ce qui se trouvait sur son chemin avant de terminer sa course dans une maison située au bord de la route. Le véhicule « Titan » quant à lui, s'est renversé en coupant la route en deux empêchant la circulation sur la Nationale N°1 ».

Cette source continue, indiquant qu'on dénombre « le décès de trois (3) personnes et de plusieurs blessés graves ».

Et pour porter assistance aux blessés et faire le constat, des forces de l'ordre et de sécurité ont été dépêchées sur les lieux.