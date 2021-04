Mauritanie: L'Allemagne fait don à la Mauritanie de tests PCR et de kits d'extractions manuelles (antigéniques)

Nouakchott — Le conseiller du Premier ministre chargé des affaires sociales, M. Ba Hampaté a réceptionné, jeudi à Nouakchott, un don médical de la République fédérale d'Allemagne (RFA). Le don composé de tests PCR et de kits d'extractions manuelles (antigéniques), a été reçu des mains de la cheffe de mission adjointe de l'ambassade, Dr. Atje Göliner-Scholz.

Les équipements visent à pérenniser les diagnostics et contribuer à endiguer les chaînes de transmission du virus.

Dans son mot pour l'occasion, le conseiller du Premier ministre a précisé que la Mauritanie est parvenue, par la volonté du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à relever le défi de l'autonomie en termes de diagnostic de confirmation.

Il a rappelé que la RFA avait fait un don de même nature à notre pays le 29 Août 2020.

« Aujourd'hui avec la mise au point des vaccins anti-covid-19, la nouvelle mission assignée au Comité interministériel chargé du suivi du covid-19 est de dérouler une bonne stratégie de vaccination », a-t-il, souligné.

M. Hampaté a rappelé à la population la nécessité de continuer l'application des mesures barrières aussi bien à la maison que dans les lieux de travail, car la prévention est le meilleur allié dans la lutte contre le covid-19.

Quant à la cheffe de mission adjointe de l'ambassade allemande à Nouakchott, elle s'est réjouie de la remise de ces équipements pour appuyer les efforts déployés en matière de lutte contre la covid-19.

Une équipe d'experts allemands séjourne actuellement en Mauritanie pour soutenir les efforts des institutions sanitaires du pays dans sa lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Au cours de séjour, la délégation composée d'experts de la GIZ, de la fondation Charité Berlin, Robert-Koch-Institut et de Friedrich-Löffler-Institut, a animé une série de sessions de formation, afin d'optimiser davantage les capacités des laboratoires et en exploiter tout leur potentiel. Ainsi, les experts allemands ont échangé avec leurs collègues mauritaniens sur le diagnostic PCR (avec extraction), détection des mutations via PCR, bio sécurité et autres données techniques se rapportant aux évolutions spécifiques à la pandémie.

En outre, les échanges intensifs entre les experts allemands et mauritaniens ont été couronnés par un transfert de connaissances de deux côtés. Et cela afin de permettre aux laboratoires officiels visités de mieux diagnostiquer les maladies infectieuses à long terme et d'être mieux préparés aux éventuelles pandémies futures.

La réception s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère de la Santé.