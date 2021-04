Afrique de l'Ouest: Le ministre des Affaires économique décore le Représentant spécial de l'UE au Sahel

Nouakchott — Au nom de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane a décoré, jeudi à Nouakchott, de la médaille de chevalier dans l'ordre du mérite national M. Angel Losada Fernandez, Représentant spécial de l'Union européenne au Sahel.

A cette occasion, le Représentant spécial de l'UE au Sahel a fait à l'AMI la déclaration qui suit :

« Excellence Monsieur le ministre, chers amis, c'est avec émotion et un grand honneur que je reçois cette médaille qui représente pour moi énormément de choses. Et je voudrais, à travers vous Monsieur le ministre, remercier très profondément Son Excellence Monsieur le Président de la République pour m'avoir donné cette médaille qui représente énormément et qui se met auprès du cœur.

Depuis le début de mes fonctions en tant que représentant de l'Espagne pour le sahel et après pour l'Union européenne soit presque 8 ans, j'ai toujours eu un point fort, une attache très forte pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, mais également pour des raisons de fait. C'est un pays qui m'a toujours énormément appuyé. C'est un pays qui m'a aidé dans ma tâche qui est compliquée et qui va finir dans quelques jours.

Le 30 juin, je finirai mes fonctions, mon cinquième mandat avec l'Union européenne. Mais la Mauritanie a toujours représenté un pays essentiel dans mon travail. C'est vous qui avez lancé le G5. J'ai énormément travaillé pour le G5. Aujourd'hui, il faut renforcer ce G5 et nous avons entendu hier Son Excellence le Président de la République et comment il veut aller dans cette voie.

En plus, c'est un grand honneur pour moi, parce que c'est à juste avec une visite de son excellence le Haut représentant de l'Union européenne que vous me faites cet honneur, ce qui me touche encore doublement. J'espère revenir ici. Je vais revenir pour dire au revoir, bien sûr. Je vais revenir ici parce que j'ai une grande attache. Je vais même amener ma famille ici, j'espère au mois de juin avant mon départ.

Et je voudrais de nouveau réitérer tous mes remerciements et toute mon admiration pour tout ce que vous avez fait, pour ce que la Mauritanie a fait, comme l'a dit le Représentant dans toutes les questions très sensibles comme la question des droits de l'homme, comme la question de la corruption et toutes les questions délicates. Mais également tous les efforts que vous a faits du point de vue politique pour aider à la stabilisation et à la paix dans la région. Merci une fois encore, du fond du cœur ».

La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et du directeur général des financements publics et de la coopération